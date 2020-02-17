降低孩子超重风险 低脂奶不如全脂奶

全脂牛奶和低脂牛奶，哪种有助于降低孩子超重风险？加拿大的一项研究结果可能令不少人吃惊，因为这项研究发现，喝全脂奶的孩子超重或肥胖风险比喝低脂奶的孩子低40%。

圣迈克尔医院研究人员分析7个国家或地区28项关于孩子超重风险和喝牛奶关系的研究数据，涉及将近2.1万名1岁至18岁孩子。结果发现，其中18项研究显示，孩子喝全脂奶会降低超重或肥胖风险，但没有一项研究显示孩子喝低脂奶能降低超重或肥胖风险。而加拿大现行膳食指南建议孩子从两岁起喝低脂牛奶，以减少超重或肥胖风险。

研究主要作者、圣迈克尔医院儿科医生乔纳森·马圭尔认为，与喝全脂奶相比，这种做法不会让孩子们更瘦。马圭尔说，这项研究仅为观察性研究，无法确定全脂奶就是降低超重风险的原因，“全脂奶可能关联其他降低超重或肥胖风险的因素。”因此，研究人员打算下一步做随机对照试验，进一步探究二者关联。