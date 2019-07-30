专家:家长别急着让孩子挨上一刀

暑期开始以来,济南不少医院又出现扎堆割包皮的现象,有医院一天进行13台手术,七成都是包皮手术。“现在很多家长都会在孩子青春期之前,前来咨询进行手术。”济南市中心医院泌尿外科主治医师高兴华说。不过专家提醒,并不是所有的包皮过长都需要手术。

一天手术中七成是割包皮

放暑假以来,带着孩子来医院咨询要不要割包皮的家长,也渐渐多了起来。仅在山东大学齐鲁儿童医院泌尿外科主任医师于旸的门诊上,就有三四成是来咨询孩子包皮是不是过长的。

不久前,8岁的齐齐(化名)被家长带到于旸的诊室。“孩子小鸡鸡有些红肿,排尿的时候包皮前面会鼓起一个大包,尿尿也很费劲,是包皮过长的事吗?”齐齐家长疑惑地问。

检查发现,齐齐是包皮口瘢痕导致的包茎。“前期可能存在反复的炎症刺激,以及尿液里氨性成分的刺激有关,时间应该不短了,症状在逐渐加重,必须得进行手术了。”于旸说。

“平常也就一二十个来咨询的,现在至少得多了一倍。”于旸说,每年寒暑假都是割包皮的旺季,前来咨询的大都是2岁-12岁之间的孩子。同时,割包皮手术也在扎堆进行。

在7月26日这一天的手术排表中,于旸带领的手术团队进行了13台手术,其中9台是包皮手术,占了将近七成左右,患儿年龄从5岁至12岁不等。“平时包皮手术不是每天都有,这一阵子比较集中,有时一天就有好多台。”于旸说。

近日,12岁的小南(化名)刚在济南市中心医院进行了包皮手术。“小朋友洗澡时发现了自己的不对劲,赶紧告诉了家长,这才带他来的。”泌尿外科主治医师高兴华说,小南包皮过长,盖住了整个龟头的2/3,包皮和龟头粘连在一起,给他进行了手术,切除了过长的包皮。

据高兴华介绍,进入七月份以来,前来割包皮的孩子就多了起来。“大多数是5岁以后的孩子,以小学生为主,这一类手术都会恢复得比较快,一般术后一两天就可以出院。”

小伙包皮割晚了影响发育

“夏季穿衣少,术后护理更方便,选择这时进行手术的就比较多。”于旸说,如今进行的包皮环切术,术后不会产生创口,孩子只要不出门、不磕碰,保护好手术部位就不会产生创面感染,正常情况下,术后十天左右环就会自行脱落。

那么,什么样的包皮是真正的过长,哪些包皮需要手术,家长该如何判断呢?其实要回答这个问题,首先得明确三个概念,那就是:包皮过长、包茎和包皮嵌顿。

高兴华说,包皮过长就是包皮覆盖住阴茎头,但是可以轻松的翻开。包茎的话就是包皮外口过小,紧箍住阴茎头,不能轻易翻开。如果强行上翻的话,可能导致阴茎头和包皮水肿、淤血,称为包皮嵌顿。

“包茎最主要的危害就是影响阴茎发育。”高兴华介绍,此外,包皮垢累积可能导致龟头包皮炎,甚至引起尿路感染、肾功能损害,长期的炎症刺激还有可能诱发阴茎癌及配偶宫颈癌。

高兴华曾遇到过一位30岁左右的包茎患者,来院检查的时间比较晚,包皮与龟头已经彻底粘在一起,没法分开。而且由于包皮外口长期炎症反应增厚,龟头无法显露,严重影响了发育。

高兴华还接诊过一位21岁的小伙子,在一次偶然的情况下,得知自己与同龄人有点不太一样。“小伙子是自幼包茎,青春期前没有做手术,因而包皮粘连很重,龟头发育只有小拇指大小。”由于小伙子错过了最佳的割包皮的时间,尽管做了手术,具体的效果还需观察。

只有约一成病理性包茎需要进行手术

不过,也并不是所有的包茎都需要手术。“健康的男婴九成都是包茎,即包皮口很小,包皮冗长,坠在阴茎前端呈酒壶状。这是正常的生理性包茎,也叫先天性包茎。”于旸说,等孩子三四岁后,包皮会自行向上退缩,外翻包皮,阴茎头会慢慢暴露出来。

“等孩子五岁以后,70%-80%的包皮口会逐渐松弛,露出阴茎头,只有两三成露不出来,可能是真性包茎。”于旸介绍,就算孩子是真性包茎,也不用都做手术割掉包皮。只有其中大约一成的病理性包茎,才需要进行手术。

病理性包茎源于阴茎头反复发生感染,包皮口逐渐有疤痕形成,失去了弹性和扩张能力,包皮再也不能向上退缩。“只有瘢痕性包茎和反复包皮感染,才是需要进行手术的。” 于旸说,反复包皮感染,是指一年内感染三次或半年内两次感染,除此之外并不建议小儿割包皮。

“家长应该从孩子1岁左右,每次洗澡时帮他撸一撸。将包皮轻轻向上推,每次能露多少是多少。”于旸说,因为男童的包皮口过小,包皮过窄、过长,一次并不会露太多,但包皮口会逐渐从一个小米粒扩大到绿豆,再到露出半个头。

“对多数男童而言,总有一天,包皮会完全翻起来,之所以选择洗澡时清洗,是因为在温水的环境中,包皮弹性比较好,再加上水的润滑作用,更易上翻。”于旸说,不管翻出多少,可以多撩一些水洗去皮肤分泌物,达到清洁和预防炎症的目的。

但需要注意的是,翻起来是为了清洗,洗干净后就要及时翻下去。不然,包皮缩不回去,卡在阴茎中央,就会肿起来的。此外,不要硬撸、强求一次成效。那样的做法不仅导致孩子疼痛,还可能造成包皮无法复原而卡在阴茎头,造成淤血。