莫让医院自制卡成“一卡通”羁绊

北京市卫生健康委近期发布《北京市改善医疗服务百日行动工作方案》，正式启动“改善医疗服务百日行动”。本次行动聚焦于提升患者就诊体验，从多个环节着手帮助患者节约就诊时间。（7月28日《北京青年报》）

北京市的这次行动，针对看病难出台了不少实招。其中一个重点内容是，推进医保卡、身份证等替代医院自行发放的就诊卡，实现患者就诊“一卡通”，以此来化解北京市多年来不同医院各推就诊卡且相互间不兼容的老问题。

也许有人会问，当前，已经有不少城市实现就诊“一卡通”，国家层面还推出了全国电子健康卡，这些都是化解医院各自为政、使用本院就诊卡的有效方式。在这方面，北京市走在了全国前面，“京医通”更是成为不少城市学习的样本。如今，北京市何以旧事重提，把这个问题重新摆上桌面呢？

这是因为，当前在推广就诊“一卡通”方面普遍存在一种不良现象。那就是，医院并不反对本城市、全省、全国的“一卡通”，但自制的就诊卡也不取消。其结果是，医院自制卡在本院的使用率很高，“一卡通”反而成为“空卡”，派不上用场。

医院不愿意弃用本院卡，有复杂的原因。比如，此前医院在办理自制卡时，与银行签了协议，换卡很可能意味着要换银行，这涉及利益问题。此外，对于推行“一卡通”后的信息共享，有的医院也心存顾虑。

只要允许医院自制卡与“一卡通”并存，那么“一卡通”就难以真正得到普及。要想尽快统一就诊卡，就应该限期且彻底取消医疗内部自制卡。唯有如此，“一卡通”才能真正成为医院之间的信息桥梁，成为化解看病难、看病贵问题的重要载体。