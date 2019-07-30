欧洲最大癌症治疗机构这样创新

成立于1851年的英国皇家马斯登医院是世界上第一家致力于癌症诊断、治疗和研究的医院，也是目前欧洲最大的综合癌症治疗中心。科技日报记者近日从该医院了解到，在癌症临床治疗上，经过改良和创新，已经拥有许多较为有效的药物和治疗技术方法，但想获得满意的治愈率直至彻底攻克癌症，仍然需要突破新药研制和治疗技术上的诸多瓶颈。

团队协作有助提供最佳治疗方案

外科医生约翰·巴特勒指出，皇家马斯登医院最突出的特点就是团队协作。随着国际患者接诊量与日俱增，医院特内设国际部，提供语言辅助，医护团队的互相交流计划，可为包括中国患者在内的国际患者提供最佳治疗方案。

妇科肿瘤专家苏珊·班纳吉医生强调，皇家马斯登医院的团队协作为患者治疗带来了极大好处。

泌尿外科的艾伦·汤普森医生认为，多学科和多团队的会诊让不同学科、不同团队的医护人员（包括手术医生、临床肿瘤学家、放疗学家、病理学家和护士）定期交流讨论在院患者病情，可以取各家之长制定最佳治疗方案。他说，该院的放疗和病理学分析均在院内进行，整合诊断过程为各科医生提供了公正客观的分析数据，从而为不同的手术团队，如结肠手术医生、妇科肿瘤医生和整形医生团队等，提供了共同讨论手术计划的机会。这使该医院的CCU（冠心病重症监护室）和病房关怀服务世界领先，患者的90天死亡率为零。

不断创新治疗方法

泌尿外科医生罗伯特·达特教授介绍，前列腺癌是男性最普遍的癌症，而膀胱癌是第五常见的癌症，两者的治疗方式都在过去10年有了飞跃性改进。放疗是治疗这两种癌症最有效的治疗方法，但其对于精准度有着近乎苛刻的要求，因为只有在准确找到肿瘤点而又不伤害周边内脏的情况下，才能够真正为患者带来最佳治疗效果。经过改良和创新，该医院目前使用的影像指导调制性放疗和射波刀已成为行之有效的一线治疗手段。

皇家马斯登医院在全英最先装备了先进的磁共振图像引导直线加速器放疗系统（MR Linac）。达特教授解释说，MR Linac能够进行强度调制性放射治疗和图像引导放射治疗，可以更清楚地成像并在治疗中为医生提供同步影像资料，以非常精确的方式为患者进行放射治疗，方便医生随时修改治疗方案，更大限度保护患者的正常细胞或组织，减少治疗导致的副作用和并发症。“但因为个体情况不同，前列腺的形状位置也有不同，而同一个人不同的扫描影像中膀胱的大小也会不同。”他说，为了提高医生判断患者治疗情况的准确性，该院在患者影像成像分析上加强研究投入，提高成像分辨率。目前该院研制的系统会为图片加入多个不同颜色的圈层，以更精确地比较患者不同阶段的影像资料，为医生作出严谨判断提供帮助。

新药研制和使用非常重要

治疗妇科癌症的新药贝伐单抗已经于2011年在英国获批加入一线治疗用药，能够帮助部分患者有效延长治愈期。而另一种同样赫赫有名的新药PARP抑制剂，是皇家马斯登医院和学术合作伙伴英国癌症研究中心（ICR）首先提出的，其能在有BRCA基因变异的患者身上产生显著治疗效果。据班纳吉医生介绍，在2014年—2019年短短5年间，就有3种PARP抑制剂获得多项批准，足以证明其有效性。目前她和安吉拉·乔治医生共同在皇家马斯登医院建立了BRCA基因测试机制，以帮助患者及时选择最佳药物。

班纳吉医生指出，目前全世界每年出现大约25万卵巢癌案例，其中70%—80%的患者会在接受一线治疗的两年内复发，5年生存率仅为30%—40%。作为妇科肿瘤学家，她认为新药的研制和使用非常重要，自己的团队有责任改变这些数据，为患者提供更佳的治疗效果。

手术离不开新技术

皇家马斯登医院创始人威廉·马斯登就是一位手术医生，曾经的手术过程痛苦、并发症多且后续恢复慢，而如今，手术技术已经有了日新月异的提高。

外科医生约翰·巴特勒介绍了该院正在采用的一种最新手术技术方法。吲哚菁绿（ICG）是一种用于临床的近红外成像试剂，因其特殊的结构特性，为患者注射后，会在患处的淋巴结和血管处显现不同程度的红色和绿色，以帮助手术医生更直观地看到之前不可见的脉管中的情况，比如血流量、心脏输出量和淋巴结引流等情况。举一个小例子，之前活检时或许需要全部切除患病处淋巴结，如今只需通过吲哚菁绿来判断，并切除独立异常淋巴结，从而降低了腿部肿胀和囊肿形成的可能性。

汤普森医生认为，利用机器人进行手术（包括主要手术和挽救性手术）具有明显的好处和优势。他说，目前皇家马斯登医院拥有两台价值百万英镑的Da Vinci Xi手术机器人，机器人的4个手术臂上均装备了摄像头和手术工具。在操作台上进行手术的医生，可以通过手指的活动来对机器臂进行精确控制，从而进行复杂的手术，不仅大大减少了手术时间，而且降低了对患者的手术伤害，缩短了术后恢复时间。他认为，利用机器人技术进行手术具有无可比拟的优势，是未来进行复杂癌症手术的发展方向。