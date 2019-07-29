从死神手中“夺”回急性心梗患者

“医生、医生，我胸口痛得很，还全身冒汗，快帮我看看这是咋了？好难受……”

2019 年6 月29 日23 时46 分，一位身形肥胖的38 岁青年男子虚弱地出现在古城急诊科胸痛门诊，右手捂着胸口。看着他苍白而痛苦的脸色和额头上不时滴答下来的汗珠，接诊医生顿时有种不好的预感——肥胖患者、急性胸痛、大汗淋漓，可能是急性冠脉综合征，他随时都有猝死的风险！时间就是病人的生命线，阆中市人民医院胸痛中心即刻启动胸痛救治流程，一场没有硝烟的“战斗”即刻打响。

23 时48 分完成首份心电图，23 时55 分电话通知胸痛中心会诊，考虑急性下壁ST 段抬高型心肌梗死，立即给服用“胸痛一包药”；23时56分完成肌钙蛋白定量抽血，23时58分静脉注射肝素钠。患者胸痛没有缓解，大汗淋漓，不断呻吟，00:07 分静脉注射吗啡止痛。

“120到位！”

“介入室准备就绪！”

00：18 分患者突发意识丧失，心电监测提示阵发性三度房室传导阻滞，随即转为短阵室速、心室颤动，患者微弱的生命之火可能须臾间就会熄灭！

快，快，快！心肺复苏、电除颤、开通气道，静脉扩容、升压……这是一场与“时间赛跑”、与“死神对抗”的生命保卫战！经过争分夺秒、有条不紊的施救，患者呼吸、心跳恢复了，生命体征也相对平稳。

但抢救团队的医务人员们知道，这仅仅只是表象，堵塞的冠脉没有开通，死亡仍是难以避免。早期积极开通闭塞血管、恢复缺血心肌再灌注，是降低急性心肌梗死患者死亡率、改善预后的关键。时间就是心肌，时间就是生命。

“病人需要立即手术，开通闭塞血管。38 岁的男性，是家里的顶梁柱，他如果就此倒下，对于一个家庭那是怎样的一种灾难？”征得家属同意后，由急诊科、心内科组成的救治团队迅速将患者送往介入手术室。术中患者烦躁不安，不能配合。立即请麻醉科会诊，终止患者自主呼吸，行有创呼吸机辅助呼吸。术中冠脉造影提示“左冠状动脉前降支近段闭塞，远段通过右冠逆向显影，右冠状动脉重度狭窄”，结合临床症状、体征及心电图表现，考虑罪犯血管为右冠状动脉，静脉注射肝素后血管部分再通，立即于右冠状动脉植入支架一枚，心电监护提示抬高的下壁导联ST段回落。

然而，死神从来不会轻易放弃任何一个可以掠夺生命的机会。01 时20 分，正当大家准备结束手术时，患者突发四肢抽搐，心电监测提示尖端扭转室速、心室颤动。电除颤、静脉注射肾上腺素……，01 时40 分患者恢复窦性心律，查看心电监护提示下壁导联ST 段上抬，考虑心脏骤停、支架内血栓形成，立即行冠脉造影，右冠状动脉支架内可见血栓影，于冠脉内注射尿激酶原、替罗非班，并行血栓抽吸；再次复查冠脉造影，右冠远端前向血流TIMI3 级，结束手术，患者顺利转入ICU 继续治疗。

凌晨3 点，窗外，万籁俱静，此时抢救团队的医护人员却异常兴奋，因为他们站在对抗病魔的第一线，把救治患者当做自己神圣的使命！

这名急性下壁心肌梗死患者，先后两次发生心室电风暴，给予6 次电除颤，并且及时开通气道，进行机械通气，通过阆中市人民医院心内科、急诊科、介入室、麻醉科、ICU 多科协作、联合救治，目前患者生命体征平稳，已转入心内科普通病房，拟择期手术开通闭塞的左冠状动脉。

正是建立了胸痛中心绿色通道，制定了科学、规范救治流程，才能这样紧密配合、无缝衔接、有条不紊地开展工作，成功地从死神手里夺回一条鲜活的生命。

阆中市人民医院胸痛中心的建立，为阆中市胸痛患者开辟了便捷安全的绿色通道，有效缩短了救治时间，切实规范了医疗行为，进一步提高了诊治疗效。患者从胸痛发生、第一次心脏骤停、气管插管、开通闭塞血管，到第二次心脏骤停、冠脉内溶栓、血栓抽吸、开通闭塞血管，争分夺秒地成功实施抢救，充分体现了阆中市人民医院完善的急性心肌梗死急救链和成熟的心脏介入水平，也体现了其快速综合救治反应能力。（阆中市人民医院供稿）