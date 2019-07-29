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“健康与美丽中国基层行”公益活动启动仪式在京举行

2019年07月29日16:13 来源：人民网-人民健康网

7月下旬，“开展五进专项活动健康与美丽中国基层行”公益活动启动仪式在京举行。中国健康促进基金会终身荣誉副理事长兼秘书长常映明表示，本活动旨在普及保健食品知识，提升全民健康素养水平。

全国卫生产业企业管理协会会长窦熙照表示，本次公益活动很有现实意义，是贯彻“健康中国2030”规划纲要的实践性活动，也是普及保健食品知识，促进中国健康事业发展的活动。他希望把“健康与美丽中国基层行”公益活动办成群众受益、百姓称快的民心工程。

常映明表示，健康是人类最大的财富，是人类与生俱来的权利和追求目标，也是人民向往美好生活的基础。党和国家高度重视人民健康，先后出台了一系列政策文件。“健康与美丽中国基层行公益活动”是国家市场监管总局决定在全国范围内开展的保健食品“进社区、进乡村、进网络、进校园、进商超”的“五进”专项科普宣传活动，旨在普及保健食品知识，提升广大消费者理性消费及自我防护意识，也是提高全民健康素养、贯彻落实“健康中国战略”和“健康中国·我行动”的一项重要举措，对于促进中国健康事业发展将起到积极的推动作用！

全国卫生产业企业管理协会女性健康促进会副会长蒋泽根表示，健康与美丽是人类永恒的话题，也是女性健康促进会的宗旨。国家市场监管总局办公厅于2019年5月16日下发《关于开展保健食品“五进”专项科普宣传活动的通知》，其主题要求科学认知保健食品，明白理性放心消费。女性健康促进会及时响应，并结合协会自身特点深化“五进”，在全国开展“健康美丽中国基层行”公益活动。

中国保健协会副理事长兼秘书长徐华锋表示，协会要做好方针政策传递，传递健康理念，做好政府与个体的桥梁，把政策落地；规范经营，做行业表率，责任感，价格合理，不要夸大宣传，回归理性市场；传达健康理念，润物细无声的感染身边的人，因地制宜的健康养生，健康心态。

全国卫生产业企业管理协会常务副秘书长贾建平宣读“健康与美丽中国基层行公益活动”启动批复文件。全国卫生产业企业管理协会会长窦熙照为“健康与美丽中国基层行”公益活动举行了授旗仪式，蒋泽根代表全国卫生产业企业管理协会女性健康促进会接收授旗。

(责编：李轶群、杨迪)


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