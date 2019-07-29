诺贝尔奖获得者在青岛德贤糖尿病医院建立院士工作站

7月27日，青岛德贤糖尿病医院Hartmut Michel （德国）诺贝尔奖国家工作站、院士专家工作站签约仪式暨新闻发布会在青岛举行。1988年诺贝尔化学奖得主哈特穆特·米歇尔教授、青岛德贤糖尿病医院院长朱兵教授、扬州大学钱锋教授、青岛魁罡集团卢振魁董事长、青岛德贤糖尿病医院副院长单立龙出席活动。

哈特穆特·米歇尔教授（Hartmut Michel）在活动致辞中表示，世界卫生组织2016年引用中国官方数据报道，中国糖尿病患者约有1.4亿，糖尿病发病率有9.6%，并且每年以10%的速度递增。目前中国乃至世界的西医理念大多是使用降糖药和胰岛素来维系糖尿病病人的血糖水平，但治疗效果仍未令人满意，且糖尿病的患病率未得到有效控制。

朱兵教授在致辞时表示，青岛德贤糖尿病区院一直在从事糖尿病治疗相关研究。截至目前，已经取得阶段性研究成果，创新了糖尿病的治疗方法和治疗理论。针对2型糖尿病治疗，采取“五位一体”的综合疗法。此次邀请哈特穆特·米歇尔教授（Hartmut Michel）教授前来，成立青岛德贤糖尿病医院Hartmut Michel诺贝尔奖专家工作站(院士专家工作站)，目的就是共同研究荞麦、苦荞麦、黄精、魔芋、甜叶菊等中草药应用于慢性病治疗，尤其是应用于糖尿病治疗的机制。

哈特穆特·米歇尔教授（Hartmut Michel）表示，朱兵教授团队提出的“五位一体综合疗法”，是一种糖尿病整合治疗方案，他愿意与朱兵教授合作共建青岛德贤糖尿病医院Hartmut Michel （德国）诺贝尔奖国家工作站、院士专家工作站，共同开慢性治疗，尤其是糖尿病治疗研究。同时协助大家与国外相关学术机构展开相关学术与科研合作交流。（胡宗淼）