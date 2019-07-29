《中国心房颤动防治现状蓝皮书2018》发布

7月26日，在国家卫生健康委员会医疗管理服务指导中心指导下，由中国医师协会、中国医疗保健国际交流促进会心血管疾病预防和治疗分会、中国心血管健康联盟和心血管健康（苏州工业园区）研究院等心血管领域的多学会联合编写推出的《中国心房颤动防治现状蓝皮书 2018》（下称“《房颤防治蓝皮书》”）正式发布，该蓝皮书全面评述目前我国房颤流行病学、科学研究、临床诊疗、综合管理现状，从多个纬度展现我国房颤领域的现状和防治方向，为政府决策、研究立项、指南制定等提供参考。

心房颤动是临床很常见的心律失常，从识别到诊断，从抗凝到律率控制再到上游治疗，内容繁杂，信息量大。房颤的发病率随着年龄增加而增高。大约1%的患者年龄<60岁，70-80岁年龄组的发病率高达11%。因部分患者症状不明显未接受诊治，房颤的实际发病率可能更高。房颤使卒中风险增加5倍，占中风的20％以上，已成为日益严重的公众健康问题，如果没有得到适当的治疗，房颤可导致致残性致命并发症。做好房颤患者管理，预防卒中发生，对改善患者预后至关重要。

房颤：老龄化社会不可忽视的“流行病”

《房颤防治蓝皮书》主编、武汉大学人民医院黄从新教授介绍说：“当前国家政策层面重视房颤。虽然我国在房颤流行病学方面的研究起步较晚，且房颤流行病学调查也较少。但目前的研究均发现，房颤是一个年龄相关疾病，患病率随年龄增长而逐渐升高。由于我国正处于向老龄化社会迈进的发展阶段，未来房颤人群将显著增加。”

导致房颤的相关因素除了老龄以外还包括高血压、冠心病、心力衰竭和糖尿病等，这些常见慢性病在我国发病率都很高，也就是说房颤的潜在人群巨大。而年龄和慢性病也有着密切联系，所有这些都造成房颤的预期发病率会增加，有可能成为老龄化社会的一个新流行病。

黄从新教授补充说，在《房颤防治蓝皮书》中对这个严峻形势做出了全面的描绘，敦促各界重视房颤，重视房颤的并发疾病，只有认知提升才能在工作中总结经验、发现不足。

十年蓬勃发展奠定中国房颤规范化诊疗基础

虽然房颤发病形势严峻，但值得欣慰的是在过去十几年来，这个领域也经历了蓬勃发展，多种诊疗方法出现，并逐渐成熟，比如左心耳封堵、导管消融等。新型口服抗凝药的出现，也给房颤卒中预防带来新的生机。尤其是在学会专家们的大力推进下，通过房颤中心的建设，房颤规范管理的体系已经逐步形成。

本次蓝皮书中最有意义的是理清思路，提出未来房颤防治五大策略：加强流行病学与临床研究，完善中国特色指南；提高抗凝意识，规范抗凝治疗，推广新型口服抗凝药；经导管消融治疗，提高远期疗效；探索“上游治疗”途径；特定人群的左心耳封堵为脑卒中预防供新选择。有了这些策略，就可以保证我们集中资源重点突破，也让工作落实有据可依。

房颤中心建设保证房颤规范诊疗落实

《房颤防治蓝皮书》发布迈出了抗击房颤坚实的一步，房颤规范化诊疗重在落实。自2016年9月9日由中国心血管健康联盟、中华医学会心电生理和起搏分会、中国医师协会心律专业委员会联合发起房颤中心建设项目以来，从促进房颤早期筛查、规范房颤药物治疗、普及房颤新型治疗手段、开展房颤综合管理等4个方面入手，逐步优化我国的房颤综合管理，以期降低房颤患者的致残率和死亡率，改善房颤患者预后、减轻社会经济和家庭负担。

在与会嘉宾的共同参与下，蓝皮书编委共同启动了《中国心房颤动防治现状蓝皮书 2018》发布仪式，这标志着我国对房颤的研究和管理进入新的征程！我们相信，在国家和各省卫健委的政策指导下，汇聚各方力量，房颤规范化管理将不断完善，一定会早日迎接房颤卒中拐点的早日到来。