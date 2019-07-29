运鸿集团对布基纳法索农业项目进行考察

当地时间2019年7月27日，运鸿控股董事局主席李玉保先生同布基纳法索巴格里省省委秘书长兼巴格里省发展项目委员长尼古拉斯·科贝宁（Nikolas KOBIANE）先生及布基纳法索农业部和经济发展部官员在巴格里地区农业种植基地进行了深入的考察，同行包括农业领域专家。

布基纳法索经济发展部总干事艾提尼·科贝宁（Z.Etienne KABORE） 先生发表演讲，演讲中提到布基纳法索巴格里地区土地资源丰富，并且全国最大水库之一位于巴格里地区，有足够的水资源储量，劳动力资源丰富，而99%的耕种土地未被合理规划和使用，投资潜力巨大。巴格里省东邻贝宁，南部与加纳，多哥接壤，这三个国家为重要港口城市，方便产品的进出口贸易。目前他们缺少的是现代化的农业生产设备和生产技术。

运鸿控股董事局主席李玉保先生表示运鸿集团现代化农业生产可以切实有效帮助巴格里地区实现农业生产现代化。并且巴格里地区土地以平原为主，适合种植玉米，大豆和水稻等重要国家粮食储备作物，能真正帮助布基纳法索人民解决粮食自给自足问题，不再依赖进口。

据悉，运鸿控股坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持以“大健康产业”为导向，积极转变发展思路，创新发展理念，调整产业布局，聚焦战略重心。从清洁能源到生态农业，运鸿控股逐步明确了“大健康”的发展方向，并基本形成了集光伏生态农业种植、农产品深加工、生物科技研发与应用、电子商务平台等业务于一体的“大健康循环产业链”。

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