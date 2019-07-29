吃了紧急避孕药又怀孕了 怎么办

对于很多夫妻来说，夫妻生活是日常生活的重要部分，但是如果最近并没有生孩子的打算，多数人可能会在夫妻生活的过程中采取一些必要的避孕措施，比如说戴安全套，或是在同房结束之后吃避孕药。避孕措施明明做了，结果还是发生“意外”了……那么，在这种情况下怀上的孩子，到底是该留下还是不留呢？

小王夫妻俩毕业后在广州打拼，刚刚买了房子，小两口的事业正处于上升期。近日却因一个意外的“惊喜”烦恼不已。原来，小王的妻子怀孕了，但是她在怀孕期间吃了紧急避孕药。夫妻俩很苦恼，明明吃了事后避孕丸，为什么还会怀孕？现在怀孕了，避孕丸的说明书上写了孕妇及哺乳期妇女禁用，会不会对宝宝不好？宝宝还能要吗？当初吃下去的避孕药对胎儿是否有影响？会不会造成畸形或者智力低下？经过多次辗转，夫妻俩最终来到医院产前诊断中心咨询。医生给了以下解释。

所谓事后避孕丸即紧急避孕药，在讨论为什么会怀孕，以及孩子能不能要之前，我们先来了解一下紧急避孕药。

紧急避孕药是指通过防止或延迟排卵以预防无防护性交或避孕方法失误后72小时之内妊娠的一类药物。

世界卫生组织（WHO）推荐的紧急避孕药方案是醋酸乌利司他，左炔诺孕酮或由乙炔雌二醇加左炔诺孕酮组合成的复方口服避孕药。醋酸乌利司他（30mg）和左炔诺孕酮 （0.75mg或1.5mg）单剂也是常见的紧急避孕药。

左炔诺孕酮为孕酮类似物，通过抑制排卵和阻止孕卵着床，并提高宫颈黏液黏稠度阻止精子穿透，从而达到避孕作用。高剂量的左炔诺孕酮制剂为非处方药，方便易得，是目前最常用的紧急避孕药。

醋酸乌利司他和米非司酮（10mg～25mg）应用相对较少，此处不再赘述（后文未做特殊说明时，均指左炔诺孕酮）。

为何吃了紧急避孕药仍会怀孕

很多人以为服用了紧急避孕药便高枕无忧了，但避孕失败的案例仍时有发生，这是为什么呢？

首先，紧急避孕药的有效率并不能达到100%。研究表明，紧急避孕药的避孕效果可达到80%～90%，也就是说即使用了药，仍然有10%～20%的无效率（注意，此处并非指10%～20%的怀孕率，因为是否怀孕受很多因素影响）。一旦出现无效的情况，怀孕作为小概率事件，仍有可能会发生。

其次，用药方法错误。正确的用法要求无防护性交或避孕方法失误后72小时之内尽早服用第1片（0.75mg），在第1片服用后12小时～16小时，再服用第2片。如果为1.5mg/片，单次服用1片即可。需要注意的是，如果服药后两小时内发生呕吐，应立即补服1片。

再次，药物相互作用。某些药物可降低左炔诺孕酮的血药浓度，进而影响疗效。最常见的为诱导肝药酶的药物，如利福平、催眠和抗惊厥药（苯妥英钠、卡马西平等）、小连翘属植物药等。

宝宝能不能要看什么

既往认为，左炔诺孕酮本身为孕酮类似物，除了发挥孕激素活性外，其在一定程度上还有雄激素的作用。在妊娠期过量使用会影响胚胎性器官发育，导致女婴男性化。

2012年，中国食品药品监督管理局（CFDA）修订了关于左炔诺孕酮的药品说明书，在2010版说明书上增加了“已知或可疑妊娠者禁用”项；在美国食品药品监督管理局（FDA）的妊娠分级中，左炔诺孕酮也被划为X级药物，显示对胎儿危害性大，超出治疗获益范围。这样看来，紧急避孕药对胎儿的影响似乎较大，不适合继续妊娠。然而，事实并非全然如此，且听我细细道来。

在精子与卵子尚未结合或者刚刚结合的阶段，胚胎尚未到达器官发育的阶段，遵循着“全和无”的影响模式。药品说明书所指出的安全提示，针对的是“已知或可疑妊娠者禁用”，在紧急避孕药起作用前如果已经怀孕，那药品会对正在成长的胎儿造成严重影响。但服用紧急避孕药对胎儿的影响并不适用在未怀孕的情况下，对于月经规律的妇女，自月经第一天起算28天以内都是遵循着“全和无”的影响模式，即要么胚胎不成形，要么胚胎健康成长，对未来的胎儿健康是没有任何影响的。

有国外学者对36例使用左炔诺孕酮紧急避孕失败的孕妇研究发现，胎儿先天性畸形、早产、围产期并发症等与未接触左炔诺孕酮的孕妇相比无明显差异，后续的研究也得出了相似的结论。此外，中国学者的研究也发现，左炔诺孕酮紧急避孕失败并不增加胎儿先天性畸形、妊娠期并发症和不良妊娠结局的风险，也不影响后代的体格和智力发育。基于全球范围内基本一致的研究结论，现在认为，使用左炔诺孕酮紧急避孕失败后，胎儿可以正常的生长发育，不会产生明显的不良影响。这一观点也得到了紧急避孕国际协作组、国际妇产科联盟、美国妇产科医师协会的支持和推荐。

醋酸乌利司他和非米司酮的研究相对较少，但紧急避孕国际协作组的指南中明确指出，使用紧急避孕药（包含左炔诺孕酮、醋酸乌利司他和米非司酮）后怀孕的孕妇应当知道——目前尚无任何证据表明紧急避孕失败会给胎儿带来不利影响，不管是选择继续妊娠还是流产，均无须针对紧急避孕药的影响做出任何举措。

产前诊断中心医生跟小王解释，如果单次服用紧急避孕药物后避孕失败，这种情况下怀上的宝宝如果没有流产，完全是可以保留的。小王夫妻俩终于放下思想负担，欣然接受这次的“意外”，到产科定期产检。所以说，不是所有的孕期用药胎儿都不能要。当然，在有意地备孕期间建议不要随便用药，用药最好先咨询专业的医生。（高龙整理）

紧急避孕药并非人人适用

紧急避孕药是一种事后避孕措施，针对的是服药前的最近次性事，对于服药之后的性事无避孕效果。原则上来说，越早服用紧急避孕药，避孕效果越好。紧急避孕药固然方便，但并不是每个人都能用，特别是不应该作为常规的避孕方式经常使用。除了给胚胎带来可能的伤害，高剂量的孕激素制剂对女性健康本身也有影响。其中，最重要，也是最严重的不良反应是增加静脉血栓、脑卒中和心肌梗死的风险。因此，患有血栓性疾病、心脑血管疾病（特别是未经控制的高血压）、严重的高脂血症、糖尿病，以及16岁以下未成年少女和40岁以上的患者是禁止使用的。同一月经周期内重复使用会扰乱月经周期，应尽量避免。