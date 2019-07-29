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运鸿集团与布基纳法索针对矿业领域展开深入合作

2019年07月29日09:49 来源：人民网-人民健康网

布基纳法索时间2019年7月26日，运鸿控股董事局主席李玉保先生与布基纳法索矿业部部长奥马鲁·艾丹尼(Oumarou IDANI)先生进行了会谈。双方就运鸿集团在布基纳法索投资矿业事宜进行会谈。

奥马鲁先生表示，运鸿集团在布国投资矿业的企业，本着诚意与信心，布基纳法索愿与运鸿集团针对矿业领域展开深入合作。同时表示，布基纳法索矿产资源丰富，目前已勘探有1294吨黄金，该数字远低于实际矿藏数据，而地下其它矿物资源如锌、铝、锰等重要矿产元素含量也非常丰富，因而运鸿集团在布基纳法索的矿业发展潜力巨大。

运鸿控股董事局主席李玉保先生（左一）、前世界银行行政长官Seydou Bouda先生（左二）、布基纳法索矿业部部长奥马鲁·艾丹尼(Oumarou IDANI)先生（左三）

运鸿控股董事局主席李玉保先生表示，集团将会尽快在布基纳法索成立公司，待布基纳法索矿业部颁发金矿勘探证后将正式开工，除了能带动布基纳法索经济发展外，在布基纳法索还会招收大量的技术人员和工人，同时可以解决当地劳动就业方面的问题，为中国和布基纳法索的经贸往来发挥作用。

据悉，运鸿控股坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持以“大健康产业”为导向，积极转变发展思路，创新发展理念，调整产业布局，聚焦战略重心。从清洁能源到生态农业，运鸿控股逐步明确了“大健康”的发展方向，并基本形成了集光伏生态农业种植、农产品深加工、生物科技研发与应用、电子商务平台等业务于一体的“大健康循环产业链”。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：高奕楠、权娟)


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