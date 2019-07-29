艾姜煮鸡蛋可改善女性痛经

艾，菊科，别名冰台、香艾、蕲艾、艾蒿等，多年生草本或半灌木状植物，植株有浓烈香气。《本草从新》言：“艾叶苦辛，生温熟热，纯阳之性，能回垂绝之元阳，通十二经，走三阴，理气血，逐寒湿，暖子宫……以之灸火，能透诸经而除百病”。《本草蒙筌》道：“揉碎入四物汤，安胎漏腹痛；捣汁搀四生饮，止吐衄唾红；艾附丸（同香附、米醋糊丸）开郁结，调月经，温暖子宫，使孕早结”。艾叶除了入药，在日常生活中也有多种保健功效，更是女性养生的好帮手。

艾绒枕。做法：艾叶洗净，阴干，揉搓成绒，装入干净密集棉布制作的枕芯，再外套枕套即可。

功效：可清脑、明目、安神、助眠、祛湿，可改善失眠症状，对风寒湿引起的头痛、头重有良效，同时能改善脑供血不足等问题。

艾糍（青团）。做法：新鲜艾叶100克，糯米粉200克，豆沙200克，糖50克，小苏打少许，黑芝麻适量。艾叶去柄洗净，开水加入小苏打，汆烫艾叶后捞起切小段，加适量水用榨汁机打成浆，加入干糯米粉和适量白糖水揉匀，分成小坯，包入豆沙馅料收口捏圆，点上炒香的黑芝麻，旺火蒸15分钟即可。

功效：此品风味独特，功在温肺暖脾、散寒除湿。

艾姜煮鸡蛋。做法：新鲜艾叶10克，干姜15克，鸡蛋2个，红糖适量。干姜切片，和洗净的艾叶、鸡蛋加适量清水，文火将鸡蛋煮熟。然后把煮熟的鸡蛋剥壳，再入锅里药汁中煮10分钟，加入红糖。

功效：此方对于女性常见的寒性痛经及诸多恶寒症状均有改善作用。