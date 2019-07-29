人吃五谷杂粮，难免会生病，生了病就要吃药，这很正常。不过，近年来一些廉价常用药时常出现短缺、非正常涨价现象，背后原因往往不太正常。

常用药通常是指那些安全、有效、低价的药品，单价一般几角钱到几十元，便宜又好用，多属于国家基本药物范畴。最近有媒体报道，多种常用药价格涨得太任性，如治疗冠心病、心绞痛的常备“救命药”硝酸甘油，近段时间以来涨价超过10倍，且很多地方出现断货，已经让很多患者深感“吃不消”。

常用药为何突然变贵又“不常见”了？原因很多。从客观因素看，这和原料供应的季节变化有关。很多药是从动植物中提取的。动植物有特定生长周期，会受自然环境影响而在数量上出现季节性变化。因此这期间药品产量也会出现波动。

从主观因素看，这和药企利益有关。廉价常用药给药厂带来的利润往往不高，且容易受上游企业原料价格变化影响。如果药厂算账下来，生产廉价常用药不赚反赔，那就很难保证常用药的正常供应。更复杂的是，由于医药行业存在一定特殊性，相关产业链市场竞争并不充分。比如，当原料生产供应掌握在少数企业手中，相关企业就可能形成垄断，主导原料价格，导致药品随之涨价。比如，当药品流通过程中出现垄断、“包销”，也可能导致涨价。相关调查显示，近段时间以来多种药价非正常涨价的主要原因，就是一些不法商人串通垄断药品原料，哄抬药价牟取暴利，且已呈现组织化、常态化。

常用药特别是临床急需的常用急救药、抢救药，是患者的“救命药”，一旦供应保障不上将会威胁群众的生命健康，决不应拿患者的生命做交易，对于当前一些常用药出现的苗头性问题应该坚决遏制。

保障基本药物、急（抢）救等药品供应是第一位的。相关部门应完善监测预警机制，对临床必需、易短缺、替代性差等药品，采取强化储备、统一采购或定点生产等方式保供，防止急需、常用药品不合理涨价。同时，完善药品集中采购制度，加强中标药品质量监管和供应保障，实现合理降价。还应综合采取国家储备、定点生产、配送补贴、税收减免、专项资金、建设基地等综合举措，增强相关应急协调能力。

完善医药行业市场监管制度的体制机制，形成成熟的反垄断机制也很重要。一方面，要创造条件，鼓励竞争。比如逐步扩大药企采购自主权等。另一方面，提高药企生产积极性。宁夏、安徽等地最近对常用低价药品实行挂网采购，符合要求的药品可由医疗机构与药企自己商量议价，目前看来效果不错。

总之，常用药应该常见才正常。让患者吃得起药、吃得上药，关系到人们的切身利益。期待有更多更管用的办法出台，给任性涨价的常用药划出红线。