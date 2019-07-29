防蚊驱蚊年年讲，可为啥我们还是年年都被蚊子咬？今天推出的“驱蚊产品选购指南”一定要仔细看，能够让你在选购驱蚊产品的时候少上当——要知道，少上当就意味着少挨咬。

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为什么要用化学驱蚊？

搞定蚊子有两种方式，一种是直接杀死，另一种是驱走蚊子。

显然，蚊子跟人类斗争了上百万年，想要把它们全杀死，无异于痴人说梦。虽然如今的杀虫剂种类繁多，效果出众，但人类还是没办法灭绝蚊子这一物种。

有人说，杀不死蚊子，可以赶走蚊子。物理驱蚊的办法老祖宗一直用，两千多年前的春秋时期，中国人就在使用蚊帐了。蚊帐一直用到今天，说明效果还是不错的。但问题是，没人能扛着蚊帐到处走。所以，还是需要化学驱蚊。

其实不管是WHO（世界卫生组织）还是CDC（美国疾病控制与预防中心）、NPIC（美国国家农药信息中心），这些权威机构推荐的化学驱蚊化合物都包括以下三种：DEET、Icaridin和IR3535。

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“驱蚊胺”安全性被质疑

DEET名气最大，经全世界诸多国家50多年验证，它是高效低毒的驱蚊产品。它的化学名是N,N-二乙基-3-甲基苯甲酰胺，又名待乙妥，俗名“驱蚊胺”、“避蚊胺”。

1944年，供职于美国农业部的Samuel Gertler发明了DEET，最初是用来帮助丛林战中的美国士兵驱蚊。这个化合物在1946年被申请了专利，用于保护美军在越南密林中穿梭而免受蚊虫之害。1957年，因为DEET驱蚊效果出众，于是转为民用，惠及全世界人民。

最初，科学家认为DEET的作用机理，是影响了蚊子感受二氧化碳的能力。后来这个说法被美国洛克菲勒大学的研究团队推翻。2008年他们发表在《Science》（《科学》）专业杂志上的论文表明，DEET是蚊子的战争迷雾，能够掩盖人汗液和呼吸中的1-辛烯-3-醇（1-octen-3-ol），让蚊子找不着目标——要知道，蚊子的视力很差。

但后续的研究表明，DEET的驱蚊机制很复杂，直到现在，人类实际上也没能完全搞懂为啥DEET能驱蚊。

尽管风行全球50多年，DEET也不是完美的。很多人都担心“驱蚊胺”不安全。它的缺点之一，是对塑料有一定的溶解性，会破坏塑料制品。另外，1998年，美国EPA报道了14-46例可能跟DEET使用有关的脑疾病发作，但关联并不明确。美国康奈尔大学还报道了大沼泽地国家公园的员工们因为长期使用DEET，而出现了失眠、情绪低落和认知功能受损等症状。

有趣的是，因为DEET在使用中存在一定的风险，很多号称“纯天然植物提取物”的驱蚊产品都标榜自己“DEET-FREE（不含避蚊胺）”。这类产品在标注主要成分的时候，还真没有提到DEET，当然，也没有提到本文后述所有验证有效的化合物。至于这些所谓的“纯天然植物提取物”是不是真的有效，就不得而知了。

但更多的学者相信实践是检验真理的唯一标准。在经过全球超过100亿人次的使用检测后，DEET的安全性最终得到了全球所有国家的认可。当然，安全性还是基于合理使用。现在主流的观点认为，低于30%含量的DEET驱蚊产品是绝对安全的，不过仍然不建议给2个月以内的婴儿使用。毕竟安全第一，对这么大点儿的孩子而言，能用的东西很少，还是物理驱蚊比较合适。

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“埃卡瑞丁”比“驱蚊胺”更安全

Icaridin的化学名是1-(1-甲基丙氧羰基)-2-(2-羟乙基)哌啶，其中文名就是埃卡瑞丁，它还有个名字叫派卡瑞丁。它是CDC认证的除DEET外最有效的驱蚊剂。

有时，一些产品上标明的成分是Icaridin，有时又是Picaridin。说起来，这是WHO的一次“乌龙”事件。1998年，德国拜耳最早合成了这个化合物，在向WHO的“国际非专利药品名称”申请时，采用的名字就是Picaridin，可WHO最终批准下来的却是Icaridin，少了一个P，最后也只好将错就错。

这个好东西在新世纪才正式使用。总体上说，Icaridin跟DEET的驱蚊效果区别不大，但安全性上大有提升，不仅解决了DEET溶解塑料的问题，经测试，它对皮肤的刺激性也更小。但同样不推荐给2个月内的婴儿使用。

有意思的是，市面上售的Icaridin实际上是四种光学异构体的混合物，这四种物质都具有驱蚊的活性。

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最安全的当数“驱蚊酯”

但更安全的还是它——IR3535。IR3535就是俗称的“驱蚊酯”或“避蚊酯”，化学名是3-(N-正丁基-N-乙酰基)-氨基丙酸乙酯。因为化学名字太长，所以在很多相关产品的成分标明中，只是用“丁基乙酰氨基丙酸乙酯”这个名字，它的中文名“伊默宁”倒是用得比较少。

德国默克发明了这个化合物。它的最大优点就是安全。在WHO和CDC推荐的各种驱蚊剂中，IR3535是唯一可以给婴儿、孕妇和哺乳期妇女使用的一种。在全球近40年的使用历史中，它的安全性也得到了广泛验证。因为这种化合物本身是β-丙氨酸的衍生物，生物降解得比较彻底，对人体和环境的毒害都小到可以忽略不计。

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植物提取物基本不靠谱

有人可能要问：除了这三个化合物之外，难道就没有其他的驱蚊产品？

2002年7月，《新英格兰医学期刊》的一篇论文，比较了不同驱蚊剂的效果，发现香茅citronella、雪松cedar、桉树eucalyptus、胡椒薄荷peppermint、柠檬草lemongrass、天竺葵geranium的植物提取物在驱蚊方面几乎没用，其驱蚊时效低于20分钟。而其他植物的提取物到底有没有用，似乎也只能看运气。

天然的不行，其他化学驱蚊的办法倒是层出不穷。比如美国农业部的Chemicals Affecting Insect Behavior实验室于2002年开发的SS220，就具有广谱的驱虫效果。2009年，一份来自澳大利亚昆士兰的研究称，DEET在实验室内表现优于SS220，但在野外条件下，DEET的效果远不如SS220——在相同条件下，前者只能提供2小时的驱蚊保护，而后者的保护时间长达5小时。

而且SS220具有淡淡果香，对皮肤的刺激很小，引发过敏的概率很低；在皮肤上的存留时间也更久，对塑料也不会损坏。但SS220只有一个异构体有活性，这意味着在合成上的成本会很高。

选购驱蚊产品 先看“成分”

结论

说到这里，所谓的选购驱蚊产品指南，无非就是“看成分”。

一定要看一看产品的成分标明中，是否含有上述提到的“化学驱蚊界三巨头”DEET、Icaridin和IR3535的化学名，只要有其一，驱蚊效果就有了保障。

这三个化合物，只要浓度足够，驱蚊效果都足够好。在对人和对环境的安全性上虽然存在区别，但每个化合物只要合理使用，都足够安全。

除了认准成分里的这“三巨头”，购买新型产品——里面含有SS220的也不错，但因为成本问题，费用偏高。而那些号称“天然纯植物提取”的产品驱蚊效果很有限，有的还是暗地里添加了驱蚊化学成分才有效。