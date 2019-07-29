大学生抑郁症发病率逐年攀升 大一和大三高发

持续的情绪低落、对于和朋友同学聚餐或参加社团活动的兴趣明显降低、不想跟别人交流、默默流泪、体重突然增加或减少、时常感觉很困但是晚上睡不着觉……这些从表面上看起来司空见惯的“丧”情绪，叠加起来可能说明已经有了抑郁情绪，甚至是抑郁症。

“大学生抑郁症发病率逐年攀升。”近日，在贵州大学举办的第八届海峡两岸暨港澳地区高校心理辅导与咨询高峰论坛上，贵州医科大学大学生心理健康教育与咨询中心主任、贵州医科大学附属医院心理科主任王艺明在专题报告中说，大学生抑郁症的表现形式在非专业人士眼里，与思想品德、个性、人格问题相混淆，对专科医生来说，这些症状恰恰是青少年抑郁症的特异性表现，“在高校内建立大学生抑郁症筛查机制十分必要。”

台湾南华大学生死学系所教授游金潾在演讲中提到，四分之一的中国大学生承认有过抑郁症状，但不会随便给学生诊断为抑郁症患者，专业人士要经过一个10～12天的周期观察，再加上专业测试量表，确定发病情况。

通过长期研究，游金潾发现大学一年级和大学三年级是抑郁症的高发期。大一要从依赖阶段走向独立阶段，在探索自己要走向何方的时候，会迷茫、会困惑；大三要面对人生的重新选择，有可能埋怨专业选的不对，或者担心以后的读研和工作，焦虑更多。

王艺明积累的病例和游金潾的发现有着高度相似，“刚入学的和快毕业的学生患病多。”王艺明说，环境的压力是一个诱因，而首次发病的抑郁症病人半数以上还有心理和社会因素，如人际交往压力、感情问题等等。

与会专家学者同时分析，发病率逐年攀升的背后，也许跟现在的发病学生求助数量的提升有关。以前可能是隐藏的病例多，不敢去求助，现在很多大学开始宣传正确看待抑郁症这种疾病，减少学生害怕的心理。

游金潾说，对抑郁症理性的认识，就是一场“心理的感冒”。感冒就要看医生，可能要吃药，这很正常，“这种感冒一定要去看，如果不看可能会产生并发症”。游金潾认为，要通过更多宣传让大学生群体对自己的疾病有一种认识，拿掉传统认知中的标签，让学生在更宽松的环境中多一些主动求助，不要等到引发更深的创伤时才暴露出来。

王艺明认为，必须要改变社会对患抑郁症大学生的偏见，打消学生的“病耻感”，让患病学生摆脱既不愿意告诉别人，自己状态又越来越不好的情况。

王艺明说，现在一些学校对学生的抑郁症有比较成熟的一条龙干预方式，有的高校心理教师既是教师又是医生，当学生有轻度抑郁症时，可以通过心理咨询等方式慢慢解决心理问题，还可以选择一些中成药，有效降低可能发生的悲剧，如果发展到了中重度，甚至有了自杀的念头，可以再直接进行医学干预。

山东第一医科大学研究馆员、中国图书馆学会阅读与心理健康委员会副主任委员宫梅玲介绍，她的团队正在致力于研究和推广“大学生抑郁障碍阅读疗法”，即根据不同的症状，选择不同的书籍分阶段让患者阅读。

例如，先让失恋的学生读情感疗愈小说，使他们的痛苦间接地得到宣泄；再读心理学专著，建立积极地思维模式等。“我们的调查显示，72%的学生喜欢阅读疗法。”宫梅玲说，相比其他治疗方法，阅读疗法的保密性强、费用低。

游金潾建议，走进大学校园后，学生们一定要建立一个相互支持的系统，同学间彼此能够感受到对方的支持，心情不好时一起去聊聊天、散散步、吃些东西，都是有疗愈功效的。(记者 白皓 实习生 马晓晴)