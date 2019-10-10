15年，我如何从抑郁症里走出来

某一天，你发现对什么事情都失去了兴趣，觉得自己是一个什么也不会的废人了。无尽的恐惧。

又某一天，你发现自己身上消失的活力又回来了，觉得对很多事情又有兴趣了。莫大的欣喜。

这两种状态或许会隔很久，也或许一天就反复。

陈晨光（化名）说，自己就是这样过来的，但好在最后走出来了。今年47岁的他，2004年确诊为抑郁症，接受专业治疗，2008年复发再治疗，现在已完全摆脱药物。

“我15年的经历告诉我，这中间的过程是历练也是人生的财富。”

出生于1995年的浙江姑娘小希（化名）一直在为迎接自己欣喜的那一天努力，这段时间正住院接受治疗的她告诉记者，“我要努力相信‘相信自己的力量’”。

今天是世界精神卫生日，今年的主题为“心理健康社会和谐，我行动”，陈晨光和小希，愿意分享他们的经历。

故事一:我要相信“相信自己的力量”

“我要努力，努力相信‘相信自己的力量’吧。”

盘腿坐在病床上，24岁的小希对记者一字一句重复了这句话。小希生于1995年，在宁波读的大学，两年前来到杭州工作，一年多，后因情绪困扰她觉得自己干不了，就辞职，后找了家小公司做做简单的行政工作，自己租住在城北。

今年4月，无法控制自己的消极情绪，暴躁，摔东西，用头去撞墙，屡有轻生念头的小希走进了医院。“中到重度抑郁症”，医院的确诊并不出乎意料。

那一天，小希发了条朋友圈，当时忘了屏蔽家人，得知消息的妈妈赶到杭州。“怎么还会有这种病呢？一直觉得女儿好好的，就是不爱和我们说她的事。”妈妈在病房里陪护小希。

记者见到小希是下午3点，她刚刚午觉醒来，但看上去还是很疲惫的样子。杭州市七医院情感障碍科主任谭忠林博士介绍，这次住院，小希接受的是电击休克加药物联合治疗。

“我的情绪一直不高，现在回想，在中学时期我应该就有点问题，那时一遇到考试就发烧，老师和家人都觉得我是紧张。那时父母经常吵架，爸爸喝了酒还打妈妈，我很伤心，也很压抑。”

抑郁症的表现有很多，压倒小希的是自我内疚感。第一次的导火索是她爸爸的离去。她大二时，突然得知爸爸肝癌晚期，之前因为对爸爸的不满，她上大学后就很少回家，当时大概已经有一年多没叫过爸爸了，病发后不到三个月爸爸就走了，小希陷入内疚中，“我一直走不出来，失眠，痛哭，不爱说话……我实在受不了时就去操场跑圈。后来要毕业了，找了一份公务员考试培训的工作，我很喜欢，虽然还会对爸爸的事情内疚，但没有到病态的地步，还能正常生活。”但今年年初，和男友吵架分手，点燃了小希压抑已久的消极，各种无法控制的行为出现，直到4月份她走进医院。

“无论你的抑郁症有多严重，只要你愿意自救，就迈出了关键的一步。”这句话对小希来说，不是句鸡汤。从4月份到现在，近半年，她已三次住院，“我想变好，我就看医生。”

小希说，目前的她还是很难积极起来，“但这一次住院，我明显感觉自己的情绪有好转，开始对生活有一些向往了。”

最后，小希悄悄告诉记者，自己和男朋友也已经和好了。

故事二:15年，我如何走出抑郁症

“在忧郁中成长的人，可以从痛苦经验中培养精神世界的深度，这就是潘朵拉的盒子最底下那带翅膀的东西。”这是美国作家安德鲁·所罗门所写《忧郁》一书的题记，对于陈晨光（化名）来说，走出抑郁的这段经历，不仅仅是多双翅膀的事，他说“走出来我就获得了新生，我是一个强大的人了。”

2004年病发开始药物治疗，2008年复发再治疗，目前基本痊愈不再吃药。介绍自己的病情，就这么短短的一句话，只是如何走过这段日子，陈晨光自己清楚。

陈晨光是个爱喝点酒的人，闲暇喜欢组织三五好友聚聚聊聊。他也从不避讳自己的抑郁症，甚至现在可以说他已成为熟人中的“专家”，有类似问题的人会来找他。

“大概有八九个人已在我的介绍下去看医生了，但也有的不接受，想着自己能调整。我的建议很明确，感觉到自己不对劲了尽早去专业医院。”

在外人看来，陈晨光的生活是很顺的，大学毕业后就进了一家不错的事业单位，30岁就升职了，妻子儿子也不错。所以最初他说自己抑郁症时，大家都笑他，甚至连妻子也说他是好日子过久了自己作。“其实就在我升职后，我对自己要求更高了，然而现实与理想的冲突有点打倒我了。我觉得自己的处事原则与周围格格不入。”陈晨光说抑郁不是一下子产生的，是累积一定时间一定程度，或许就因一个看似很小的打击就爆发了。他这样形容自己，“2004年的一天早上醒来，我突然觉得自己什么都干不了，就是个废人了，完全的自我否定。持续了比较长一段时间，自己无法控制。那时手机上网还不像现在这么方便，我就整夜坐在电脑前，自己查资料，和抑郁症比较吻合。”

既然是病，就去医院。这是陈晨光的逻辑，他也这么做了。“抑郁症很多表现就是人的某些功能退化了，那就借助药物等方式来缓解，帮助我们度过最难的那一段，再靠自己的心理调整走出来。”当然，那种无尽的恐惧与痛苦，只有身在其中的人才能体会。

治疗往往不是马上就能见效的，有时很久都没用，甚至还会反复，那该怎么办？这也是很多朋友会问陈晨光的问题。“那就试着去接纳这样的自己，不要回避，努力去找适合自己的方法和自己的坏情绪共处。这段时间用一个比较好听的词语是‘等待’，用一个不太好听的词就是‘熬’。这个时期可以借鉴一些过来人的经验，诸如运动、听音乐、和朋友聊天等。”

陈晨光承认现实没有说得那么容易，因为抑郁不是很多人以为的不快乐那么简单。他强调努力适应与自己坏情绪共处的重要性，不要那么恐惧、排斥自己：“抑郁就是再次对自己的过往和性格深处的一次大反省、拷问、评估。跨过抑郁，就是新生的开始。”