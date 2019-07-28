夏季肿瘤患者该注意什么

进入大暑节气，全国开启高温炎热模式。专家提醒，夏季可能会影响肿瘤患者的生存质量和治疗效果，患者的情绪、睡眠、精神、饮食都会产生不同程度的不适。如果不能有效应对，很可能会使肿瘤治疗趋于停顿和倒退。

夏季炎热的天气容易造成人体新陈代谢加速，细胞分裂加快，从而导致肿瘤的增长速度比气温低时要快。中国医学科学院肿瘤医院副主任医师边志民表示，肿瘤患者在高温季节应减少外出活动，尤其避免在上午十点后至下午五点间外出活动。宜避暑静养，保持心情愉快。另外，洗澡时水温不宜过高或过低，更应避免蒸桑拿、泡温泉等活动。

癌症病人夏季应如何养生？边志民提示，夏季应该注意及时补充水分，每天需要至少1500毫升的摄取量、额外增加1-2克食盐摄入；多喝淡茶、白开水等。对于消化道肿瘤及不能正常进食的肿瘤患者，体液补充要做到出入平衡，按需按量补充。

饮食方面，由于多数化疗药物在使用时可能会引起胃肠道反应，如食欲减退、恶心呕吐或腹泻等。边志民提示，化疗期间患者进食宜适量，口味宜清淡，应尽量避免煎、炸、烤的食物，冷食也不宜多吃，如果胃肠骤然受冷，可导致肠胃痉挛，引起腹痛。胃肠道肿瘤、肝胆肿瘤患者尤其需要注意。但不能因为治疗的副作用强烈而减少饮食，否则会造成蛋白质和微量元素缺乏和电解质酸碱平衡紊乱。如果不能保证足够的食物摄入量，可补充静脉补液及营养液对症治疗。

用药方面，对肿瘤合并有高血压、高血脂、心脏病或凝血功能异常的肿瘤患者而言，夏季出汗多，血液相对比较浓缩，这时容易形成血栓以及造成血压不稳定。有该问题的肿瘤患者属于夏季高危人群，切忌盲目服用降压、降脂及其他心血管药物，尤其对小剂量服用阿司匹林应慎重，应在肿瘤科医生及心血管专科医生指导下使用药品。

此外还应保证充足睡眠。受到疾病以及治疗的影响，肿瘤患者的睡眠质量普遍不高。可以保持适量的运动，放松心情。