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我国每千名儿童床位数为2.22张 医疗供需矛盾有了明显缓解

2019年07月28日08:56 来源：健康报网

　　本报讯 （首席记者姚常房 特约记者余易安）7月26日，国家儿童医学中心发布我国儿童医疗卫生服务发展最新情况。数据显示，截至2018年，我国拥有儿科医师23万人，每千名儿童儿科执业（助理）医师数为0.92人，每千名儿童床位数为2.22张。

　　国家儿童医学中心（北京）主任倪鑫介绍，截至2018年，我国共有儿童医院228家，开设儿科的综合医院等有两万余家，儿童医疗供需矛盾近年有了明显缓解。数据显示，自2016年国家发布《关于加强儿童医疗卫生服务改革与发展的意见》以来，42所高校获批设置本科儿科学专业，9所高校设置本科中医儿科学专业，在40所高校开展“5+3”一体化儿科医师培养；择优遴选儿科（含儿外科）专业基地586个，近3年累计招收培养儿科专业住院医师1.3万人；中央财政按照每人每年1.5万元的标准，支持中西部地区开展儿科医师转岗培训，累计有6688名医师经转岗培训合格后增加儿科执业范围。

　　据了解，截至目前，国家级儿科医疗集团已覆盖92%的儿童医疗服务体系，超过100家儿童医院为基层提供远程医疗服务。各地陆续调整儿科医疗服务价格，儿科医疗服务项目收费标准上调10%～60%，并将调整后的价格按规定纳入医保报销范围，在医疗保险药品目录中增加了91个儿童药品品种。另外，2018年全国儿科医务人员平均薪酬同比增长超过10%。

(责编：李栋、孙博洋)


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