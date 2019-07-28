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白皮书指出：残疾人康复条件逐步完善

2019年07月28日08:55 来源：健康报网

　　本报讯 （记者甘贝贝）7月25日，国务院新闻办公室发布《平等、参与、共享：新中国残疾人权益保障70年》白皮书，指出在健康与康复方面，我国建立了重度残疾人护理补贴制度，向残疾人提供残疾特需医疗卫生服务；将残疾人作为家庭医生签约服务的优先对象，鼓励各地将基本康复服务纳入个性化签约范围；将运动疗法等29项医疗康复项目纳入基本医疗保险支付范围。

　　白皮书指出，我国有8500万名残疾人，残疾人康复条件逐步完善。截至2018年，全国已竣工的省（市、县）三级康复设施914个；残疾人专业康复服务机构9036家，在岗人员25万人，2750个县（市、区）开展社区康复服务。康复工作内容由3项抢救性康复项目发展成为覆盖多学科领域、满足各类别残疾人需要、预防与康复并重的服务体系。2018年，全国621所中等、高等职业技术学校和普通本专科院校开设康复专业，毕业生人数为29334人。全国9个省（区、市）建立了残疾人辅助器具补贴制度。2018年，1074.7万名残疾儿童及持证残疾人得到基本康复服务，残疾人康复服务覆盖率达到79.8%。

　　白皮书指出，城乡无障碍环境建设由点到面有序推进。截至2018年，全国所有直辖市、计划单列市、省会城市都开展了创建全国无障碍建设城市的工作，开展无障碍建设的市、县达到1702个；全国村（社区）综合服务设施中已有75%的出入口、40%的服务柜台、30%的厕所进行了无障碍建设和改造。政府加快了残疾人家庭无障碍改造进度，2016年～2018年共有298.6万户残疾人家庭得到无障碍改造。2018年共有319.1万名残疾人获得盲杖、助视器、假肢等各类辅具适配服务。自1996年以来，各级政府组织实施“长江新里程计划”假肢服务、彩票公益金辅助器具服务等重点项目，累计为1500万人次提供了服务。

(责编：李栋、孙博洋)


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