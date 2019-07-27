专家：中国中医科学院针灸医院 副主任医师 董 峰

《本草纲目》云：“女子阴类也”，与湿性相合，更易感受湿邪。中医临床工作中发现，导致女性妇科病的罪魁祸首是“湿”。

传统中医将妇科炎症等妇科病统称为“带下病”，古代妇科大家傅青主曾说过：“带下俱是湿症”。湿为阴邪，日久可化热，成湿热，也可生寒，成寒湿，甚至可成湿毒。湿热、寒湿、湿毒扰乱正气，湿浊下注，阻滞胞宫经脉，影响子宫、卵巢正常气血运作，可诱发多种妇科疾病，常表现为白带多、痛经、月经不调等症状。女性机体长期受湿邪困扰，无法挣脱，就会导致病程缠绵，容易反复发作或迁延不愈。

中医认为，“肝经环绕阴器”，意思是说，生殖系统疾病和肝经有一定联系。现代女性独立自主，无论在学业、职场还是家庭中，都承担着重任。时间长了，这种无形的压力容易导致情绪不畅、肝气郁结，进而引发肝经湿热之症。过度劳累也会导致体内湿热过盛，下注阴部而引发妇科病。此外，湿气长期困阻在体内，还可能影响女性受孕，即便怀孕也会妨碍胎儿正常发育，甚至造成流产等。

所以，想要根治妇科疾病，首要是祛湿，“湿”没有了，疾病自然好转。（单祺雯）