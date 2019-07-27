进入中年后，人的肌肉力量会随年龄增长而下降，这一现象在老年后更加明显。导致肌肉力量下降的原因很多，其中之一就是身体的慢性炎症。日本国立长寿医疗研究中心一项最新研究表明，多食用可抑制慢性炎症发作的食物，能很好地增强肌肉力量。

研究人员以60~79岁的参试者为对象，考察饮食与握力（衡量全身肌肉力量的重要指标）的关联性。研究者首先根据45种营养素计算出各类食物的饮食性炎症指数，然后按参试者日常所摄入食物的炎症指数得分将他们分为3组。得分最高者摄入了最多容易引起炎症的食物；得分最低者摄入了最多抑制炎症的食物。在12年的追踪期内，研究人员对参试者的握力下降量进行了分析。结果表明，得分最高组与最低组相比，握力下降幅度更大，女性尤为显著。饮食性炎症指数高的食物包括肉类、谷类、点心类等，饮食性炎症指数低的食物包括黄绿色蔬菜、豆类、种子类、鱼贝类和辛香调味料等。

固有观念认为，多吃肉力量才大，此次研究结果则恰恰相反。从抑制慢性炎症的角度考量，中老年人多吃菜才能强壮体魄长力气。（王爱琴）