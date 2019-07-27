老玩手机，抑郁找上门

受访专家：南方医科大学心理系副教授 肖 蓉

老玩手机已不仅仅影响注意力和睡眠。英国皇家公共卫生学院发布的《社交媒体与年轻人精神健康》报告称， 16~24岁人群中有91%使用社交网络，那些每天使用超过2小时的年轻人，精神健康状态更易不好，还可能出现自我评价差、焦虑、抑郁等心理问题。近日《美国医学会杂志》也刊文称，过度使用社交媒体会导致青少年抑郁，花得时间越长病情越严重。

“美丽”照片，带来自卑。社交媒体中，用户会看到大量经过美颜、编辑的照片或视频，并常会拿来与自己平凡的生活进行比较。一项英国小型研究发现，看到经过美化的图片，更容易加深焦虑和不安等负面情绪。例如，仅仅短时间观看“脸书”（一款社交软件）上他人的“完美”照片，就会增加年轻女性对自己身体形象的担忧。另一项研究也发现，浏览完脸书后，女性用户会更加希望进行面部、头发或皮肤的调整。也有人认为，社交媒体影响了女性对整形手术的选择，18~24岁人群中，约有70%曾考虑整容。

错失生活，让人恐惧。浏览信息时，看到朋友在假期或晚上出去聚餐、玩耍的图片或视频，更容易让年轻人感觉“别人在享受生活，而自己在荒废时间”，攀比嫉妒情绪由此而生。这类照片和视频很容易让年轻人产生“错失恐惧”，即担心自己错失结交朋友、获取新奇经历、投资机遇或其他好事的忧虑。个人使用社交媒体越频繁，这种情绪可能越强烈，从而使年轻人感觉失落、生活满意度降低。

网络欺凌，独自忍受。社交媒体的兴起，意味着儿童和年轻人几乎无隔阂地接触，也为欺凌者提供了机会。在脸书，年轻人被欺负的可能性是其他平台的2倍。70%的年轻人表示，曾经历过网络欺凌；37%表示正在经受高频率的霸凌。受害者可能因此导致学业成绩变差、抑郁、焦虑、自我伤害、睡眠、饮食障碍等。

常见的网络霸凌方式有：在照片下发布负面评论，通过私信直接发表侮辱性文字等。虽然几乎所有社交网站都反对欺凌，但英国一项全国性调查发现，91%被网络欺凌的年轻人未采取任何行动。

常看信息，睡眠不足。1/5的年轻人表示，经常会在夜间醒来检查手机是否有新信息，他们白天打瞌睡的几率，约为晚上不使用社交媒体同学的3倍。睡前在手机、笔记本或平板电脑上使用社交媒体，屏幕光会干扰睡眠激素——褪黑素的产生，入睡会更加困难，睡眠时间明显缩短。

针对以上不良影响，南方医科大学心理系副教授肖蓉认为，个人和社会都应采取行动。对于过度使用手机和社交网络的年轻人来说，一是要控制自己的行为，设定好使用手机的时间，如什么时候用、用多久，不要一直沉浸在社交网络中；二是多关注现实生活，把更多的时间放在身边的人和事上面，接触真实的世界，减少虚拟甚至虚假网络世界对自己的影响；三是培养兴趣爱好，发现自我，如果能和自己愉悦地玩耍，就不会把精力都放在“观看”他人在网络所秀的生活上。另外，学校、社会应加强教育，指引年轻人正确看待社交网络；一些网络平台可以通过监测动态和其他数据，识别正经历霸凌、抑郁、焦虑等情绪的用户，谨慎提供帮助。（记者 王冰洁）