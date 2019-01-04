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美国最新研究：沉迷社交网络极易危害心理健康

2019年01月04日08:17 来源：环球网

每日花费数个小时在社交网络上浏览他人所发的各种动态，有时会让人觉得是在浪费时间，但即便意识到这一点，减少上网时间似乎仍非易事。据美国《赫芬顿邮报》报道近日刊登于美国《社会与临床心理学杂志》 的一项最新研究显示，过度沉迷社交网络会对人的精神状态带和心理健康来危害。

宾夕法尼亚州立大学的专家们研究了143名18至22岁年轻人的上网习惯。专家们首先连续观察了一周参与者对脸书、Instagram和Snapchat三种社交网络的使用情况，接下来，通过社交支持度、患得患失程度(错失恐惧症现象FOMO)、孤独性、自我接纳程度、自尊度、焦虑和抑郁度七大方面评估了参与者的心理状态。

研究结果显示，每日使用社交网络时常减少至半小时的人幸福感显著提高，同时孤独感、抑郁、错失恐惧症以及焦虑现象在两期研究中均大幅减弱。

该项研究的主要研究人员梅莉萨 亨特(Melissa Hunt)表示，具有讽刺意味的是，使用网络越少，人们的孤独感越弱，因为他人不断在社交网络展示的生活状态会使浏览者认为对方的生活更充实美好。

离开手机和电脑，多花点时间参与真正的社交活动吧!少看一眼社交网络上的各种信息并不会造成多大损失，相比之下，现实生活更值得我们去“沉迷”和珍惜。【环球网综合报道】

(责编：李轶群、杨迪)


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