平时喝咖啡，跌倒风险小

生活中不慎跌倒是常有的事，年轻人磕碰一下不打紧，但对于老人来讲，后果就可能较严重。正因如此，预防老年人跌倒已成为世界难题。不久前，西班牙马德里自治大学一项研究发现，平时有喝咖啡习惯的人，跌倒风险明显降低。

研究小组以居住在西班牙和英国两地的1.2万名60岁以上男女为对象，就咖啡饮用习惯与跌倒发生情况进行了对比调查，其中西班牙追踪时间历时6年，英国追踪时间为10年。分组研究结果表明，与每天喝咖啡少于1杯的参试者相比，每天喝2杯以上者跌倒风险降低了26%。随后，研究人员将市售含咖啡因的普通咖啡和去除咖啡因的低卡咖啡进行了单独分析，发现每天喝2杯以上普通咖啡的参试者跌倒风险降低30%，而低卡咖啡与跌倒风险无关。该研究论文发表在《美国临床营养学杂志》上。

研究人员还指出，常喝咖啡能降低糖尿病、心血管疾病和肌肉萎缩的风险，这些均为跌倒的高危因素。此外，咖啡因的摄入能够提高人的注意力和警惕性，减少即将跌倒时的反应时间。（王爱琴）