7月20日，中国研究型医院学会结直肠肛门外科专委会成立大会在海口召开。解放军总医院第一医学中心普通外科副主任杜晓辉当选为该学会首任主任委员。原总后勤部副部长、中国研究型医院学会名誉会长秦银河、军委后勤保障部卫生局王树千、解放军总医院副院长何昆仑、解放军总医院原副院长韩进、原解放军第309医院院长、中国研究型医院学会副会长刘希华等领导出席了本次会议。

与会代表及嘉宾合影留念

大会伊始，中国研究型医院学会副会长刘希华宣读结直肠肛门外科专业委员会成立批复并致辞，对结直肠肛门外科专委会的成立表示肯定及祝贺，并对未来的工作提出要求。

中国研究型医院学会副会长刘希华为当选主任委员的杜晓辉教授颁发证书

原总后勤部副部长、中国研究型医院学会名誉会长秦银河发表重要讲话，希望专委会持续引领结直肠肛门外科学术创新，为国家医疗事业和人类健康做出贡献；军委后勤保障部卫生局王树千、解放军总医院副院长何昆仑、解放军总医院原副院长韩进等领导出席会议并做出了重要指示。

当选为首任主委的杜晓辉向学会及各位领导们的大力支持表示衷心的感谢，并对下一步专委会工作进行部署，表示将积极发挥专委会的职能作用，加强国内结直肠肛门外科领域的理论和实践研究，不断提高临床创新能力和医疗水平，提升全国结直肠肛门学科临床诊治水平，培养兼具临床及科研能力的结直肠肛门外科人才，为国家和军队的卫生健康事业做出新的贡献。

中国研究型医院学会名誉会长秦银河（中）与结直肠肛门外科专委会主任委员杜晓辉（左）合影

原总后勤部副部长、中国研究型医院学会名誉会长秦银河致辞

中国研究型医院学会刘希华副会长为副主任委员以上成员颁发证书

军委后勤保障部卫生局王树千致辞

解放军总医院副院长何昆仑致辞

解放军总医院原副院长韩进致辞

专业委员会主任委员、解放军总医院第一医学中心普通外科杜晓辉发言