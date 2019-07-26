心脏专家讲心血管防治，句句都是干货

《中国心血管病报告2018》指出，中国心血管病死亡率仍居首位，且患病率及死亡率处于上升阶段。其中，在2.9亿名心血管病患者中，脑卒中1300万人，冠心病1100万人，心力衰竭450万人，高血压2.45亿人。

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问：哪些人属于心血管疾病的高危人群?

汪芳教授：心血管疾病是动脉粥样硬化系统性疾病的结果。动脉粥样硬化是一种增龄性病变，也就说随着年龄的进展，大家或多或少的会血管发生硬化或者动脉的粥样硬化，发生在脑血管，会有脑卒中；发生在心脏，会有冠心病、心肌梗死；发生在肾脏，肾功能会减低，甚至需要透析；发生在下肢的动脉，会出现间接性跛行等全身动脉发生的系统性病变。

所以，第一个要素是“年龄”，心血管疾病高龄人是非常多见的。然而，现在越来越不可思议的就是年轻患者也越来越多。所以除了“年龄”这个不可更改的因素之外，它跟我们是否有高血压、血脂异常、糖尿病、吸烟、肥胖、生活方式(工作压力大、不活动)等都有所关系，这些都是重要的危险因素。

还有一条要注意，家里是否有早发心脑血管疾病的病史，比如家内有55岁前的男性直属血缘关系，已经发生过脑梗、冠心病、心梗、搭过桥、做过支架，或者家内女性65岁前就得了这些疾病，那么，由于遗传因素，你也是属于未来容易发生心脑血管疾病的一类高危人群。

问：目前诊断心血管疾病的有效手段有哪些?哪些人群应该做检查?

汪芳教授：常常有人疑惑，为什么刚做完查体，还会心梗?这就说明，查体还要有更多针对性。从检查来讲，男性40岁以上，女性50岁以上，建议做个专门的心血管方面的检查。

第一，比如最简单的运动平板，观察心电图变化、是否有血压异常或心律失常的情况，运动平板是对于冠脉缺血检出简单易行的方法。但目前查体中没有，需要自行去医院开此项检查。

第二，常规用的是心脏彩超，心脏彩超较好的一点是能够看到瓣膜情况及心室的收缩舒张功能，如果有条件的话，可做个心脏彩超检查。目前来讲，心脏彩超对于心肌缺血的早期判断欠敏感。

第三，对于冠脉病变的检出，冠状动脉螺旋CT是非常好的检查，可直接看出冠状动脉有无狭窄；但该项检查有个缺点，在有钙化病变的高龄人群中，对于程度的判断稍显欠缺，此时可能就要做冠脉造影，冠脉造影是诊断冠心病的金标准，但此项检查不是每个患者都要做的，需要根据患者个人情况选择。

问：一躺下就胸闷，和心脏有关吗?

汪芳教授：这个症状真的要注意下，尤其是对于有过心功能不全、心肌病或冠心病的人，因为平躺以后，心脏回心血量增加时，会引起这些症状。所以确实有这些症状，建议到医院去检查，第一，看看心脏结构有没有问题，第二，看看有没有缺血的改变。当然如果躺下就胸闷，提醒大家也要注意下是否有打鼾导致的呼吸睡眠暂停的问题。

问：急性心梗发生后，留给我们的抢救时间真的很短！那么，身边有人突发心梗，要怎么救命?

汪芳教授：心梗发生率高，同时，很多人不认知错过了最佳救治时间。首先，我们要了解，心梗是怎么回事，有哪些症状，及时发现，及时送到医院，这个时候时间就是生命，越快越好。

一旦发生比较明显的心前区疼痛，或咽喉部有种被掐住的感觉，咽喉出现发紧、压榨、沉闷感，甚至有些人会出现胃部不适，有一些发散到双下颌的疼痛等这些有关的疼痛症状，且运动后更明显，要首先想到，我是不是发生了心梗。

发生心梗，赶紧就近就医最重要。如果发生心梗不适还硬撑着自己去医院，会加重心梗的面积，此时最好叫120快速送到医院，及早把堵塞血管开通，才能让堵塞血管所供应的心肌得到充分的血供，挽救生命。

问：心梗的高发年龄是多大?父母多少岁应该注意，做什么检查比较好?

汪芳教授：心梗在50岁以上就要注意。对于这些父母，有条件的话，建议至少做个心电图；如果能活动，可做个运动平板；如果父母腿脚不好，可做个24小时动态心电图，在日常活动过程中观察是否有无无痛性缺血。

要提醒的是，如果父母到了高发年龄，又含有糖尿病、高血压、吸烟、血脂高等危险因素，建议尽早积极的去检查。

问：心肌梗死能治愈吗?

汪芳教授：心肌梗死真的治愈不了，所以要早发现早干预。心肌一旦梗死，心肌细胞坏死后，是不可再生的。

问：得了高血压，就一定要吃药吗?

汪芳教授：血压高以后，我们借助药物帮助把血压降下来，这个状况下，如果再积极配合良好的生活方式，那可以慢慢停药，但这一定是早期。比如我本人，刚发现血压高，就立刻毫不犹豫的把药吃上，并注意生活中的点点滴滴，去改善生活方式，半年后我的血压降到正常，药物停了后，现在血压仍可以控制到110/70，这样我们才可以不吃药。但如果后期才用药的话，想停药就比较困难，因为血管已发生不可逆改变。因此越早期用药，及早的打压升高的血压下，还有可能将血管恢复到一个正常的弹性状态。

长期高血压会致使脑卒中增加，会使肾功能下降、心脏肥厚、动脉粥样硬化更明显，这些对于心内科大夫来说，是非常惧怕的，因此对我来说，我对我周边的朋友们及患者都会更积极的先用上药。