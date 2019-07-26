热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

三伏天酷热难耐？5个小妙招让你清爽一夏!

李亚茹

2019年07月26日13:29 来源：环球网

说起三伏天总离不开中暑、脱水、疲劳等字眼，情况严重的甚至会造成死亡。据统计，法国2018年夏天就有约1500人死于三伏天的酷热。除了一些传统的抵御炎热的方法，比如穿宽松的棉料或亚麻衣服、经常喝水等，还有更简单有效的妙招。法国健康杂志《TOPSANTE》介绍了5种不管在家还是在办公室都能使用的降温小妙招。赶快学起来吧!

1、在身体的适当部位喷水

我们都知道让身体湿润会感觉凉爽，但为了达到更佳的效果还需了解应针对身体的哪些部位。最好的做法是保持身体的脉搏点和血压点湿润。你可以用水在以下部位喷洒10秒钟：太阳穴、肘部内侧以及膝盖后面。这样可以更快速地降低身体温度。

2、用喷雾增加风扇带来的凉意

首先你需要用喷雾喷洒面部或身体，然后开启风扇即可。事实上，保持皮肤湿润再加上风力降温可以降低体感温度，这也是为什么在冬天有风或潮湿的天气我们会感觉更冷。如果你是呆在家中，洗澡后使用此方法效果会更佳。

3、弄湿头发

几乎没有人会想到这种方法，但它确实可以让你快速并持久地保持清爽感。

4、戴略湿的帽子或发带

如果你是在室外，可戴一顶略湿的帽子，在室内则可选择发带。此外，事先在冰柜中冷却手帕或丝巾也会起到很好的降温效果。

5、买一个迷你风扇

扇子需要手腕发力，身体最终还是会变得燥热。与此不同，迷你风扇可以不费力地带来凉意。为了获得双重凉意，你可以在小风扇下放一盘冰块。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn