三伏天酷热难耐？5个小妙招让你清爽一夏!

说起三伏天总离不开中暑、脱水、疲劳等字眼，情况严重的甚至会造成死亡。据统计，法国2018年夏天就有约1500人死于三伏天的酷热。除了一些传统的抵御炎热的方法，比如穿宽松的棉料或亚麻衣服、经常喝水等，还有更简单有效的妙招。法国健康杂志《TOPSANTE》介绍了5种不管在家还是在办公室都能使用的降温小妙招。赶快学起来吧!

1、在身体的适当部位喷水

我们都知道让身体湿润会感觉凉爽，但为了达到更佳的效果还需了解应针对身体的哪些部位。最好的做法是保持身体的脉搏点和血压点湿润。你可以用水在以下部位喷洒10秒钟：太阳穴、肘部内侧以及膝盖后面。这样可以更快速地降低身体温度。

2、用喷雾增加风扇带来的凉意

首先你需要用喷雾喷洒面部或身体，然后开启风扇即可。事实上，保持皮肤湿润再加上风力降温可以降低体感温度，这也是为什么在冬天有风或潮湿的天气我们会感觉更冷。如果你是呆在家中，洗澡后使用此方法效果会更佳。

3、弄湿头发

几乎没有人会想到这种方法，但它确实可以让你快速并持久地保持清爽感。

4、戴略湿的帽子或发带

如果你是在室外，可戴一顶略湿的帽子，在室内则可选择发带。此外，事先在冰柜中冷却手帕或丝巾也会起到很好的降温效果。

5、买一个迷你风扇

扇子需要手腕发力，身体最终还是会变得燥热。与此不同，迷你风扇可以不费力地带来凉意。为了获得双重凉意，你可以在小风扇下放一盘冰块。