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三伏天 准妈妈防中暑有妙招

2019年07月22日15:29 来源：健康报网

杭州市妇产科医院产科二区唐益娟

准妈妈新陈代谢旺盛，产热比常人多，体温较平常人升高0.5℃，因此她们更容易中暑、得空调病。准妈妈该怎么预防中暑？吹空调注意什么？

预防中暑五大妙招

1.注意个人卫生用冷水洗浴，孕妇容易受凉感冒，且皮肤毛孔堵塞污垢不易被消除;用温度过高的热水洗浴，则容易伤害胎儿正在发育的中枢神经系统，甚至导致胎儿发育畸形。

2.衣着应宽松透气很多孕妇喜欢穿有弹性的化纤裤，以便适应不断变化的身体。但这种裤子是吸热源，因为弹性纤维的材质决定了透气性不好。因此，孕妇应该选择宽松又吸湿的纯棉或真丝服装，胸罩及腰带不宜束缚过紧。

3.合理调配饮食为了保证孕妇和胎儿的营养摄入，夏天要保证孕妇的食欲，多吃新鲜蔬菜，如黄瓜、西红柿、冬瓜等;多吃新鲜豆制品，常吃鸡肉丝、香菇、紫菜、蛋花做成的汤类等;经常变换菜式，避免饮食过于油腻。下肢如无浮肿，可喝一些含盐的饮料，以补充出汗所损失的盐分。

4.做好防晒措施出门前做好防暑防晒的准备(打遮阳伞、戴遮阳帽、戴太阳镜、涂抹防晒霜等)。夏季每天上午10时至下午2时是阳光照射最强的时间段，应尽量避开出行。

5.饮食清淡盛夏时节，孕妇的食欲变差，应注意饮食规律，多吃水果、蔬菜、易消化、清淡富有营养的食物。不能多喝冷饮。

吹空调注意四点

1.保持空气清新如果使用空调时觉得头晕、室内有异味，那多半说明室内的空气不新鲜了，应该通风换气。一般来说，空调连续使用3小时，就应该关闭空调，打开门窗至少10分钟以上。开窗通风可以降低空气中的病毒和细菌的浓度，改善空气质量。

2.定期清洁空调空调室内机的一些部件需要定期清洁，特别是空气过滤网。要及时去除灰尘，以及附着在上面的尘螨和细菌。

3.空气加湿或多喝水打开空气加湿器是个不错的选择。建议多喝水，为身体补充足够的水分。

4.设置适当的温度建议温度保持在26℃~28℃。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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