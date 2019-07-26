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这类酸奶对高胆固醇患者很危险 专家不建议饮用

李亚茹

2019年07月26日13:22 来源：环球网

近年来，酸奶种类越来越多，如纯酸奶、调味酸奶和果料酸奶等，而从脂肪量来看，又可以分为全脂酸奶、低脂酸奶和脱脂酸奶。因具有良好的口感和调节肠胃的功能，酸奶已经成为很多人餐后的必备饮品。然而，对于高胆固醇、糖尿病、心血管疾病以及高血压患者而言，并非所有的酸奶都适合饮用。让我们跟随法国健康杂志《medisite》一起了解一下吧!

据报道，法国营养学家亚历山德拉 雷顿(Alexandra Retion)称，高胆固醇患者等应避免饮用全脂牛奶制成的酸奶，因为它们的奶油含量过高会对患者造成伤害，尤其是脂肪含量较高的优诺酸奶(Yoplait)。

因此，该营养学家建议选择低脂肪、低卡路里(最多60-80卡路里)的天然酸奶。天然酸奶由保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌两种酵母经过乳酸发酵制成。这类酸奶富含维生素D、钙以及由各类必需氨基酸组成的完全蛋白质，有助于锻炼后的肌肉恢复，而其中的钙可参与肌肉收缩、血液凝固和骨组织的维护，拥有诸多营养优势。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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