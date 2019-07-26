东南亚多地暴发登革热疫情

北半球入夏以来，因丰沛降水带来蚊子的快速繁殖，越南、菲律宾、老挝、马来西亚等东南亚国家暴发了由蚊子传播导致的登革热疫情。一些国家局部地区疫情严重，卫生部门正紧急行动进行防控。

越南卫生部日前发布的数据显示，今年上半年越南登革热病例已近8.8万例，是去年同期的3倍以上，至少6名患者死亡。现在，疫情仍继续在南部地区扩大蔓延。

据老挝卫生部报告，从今年年初至7月7日，全国有超过1.4万人确诊感染登革热，其中31人死亡。目前，老挝的疫情主要集中在首都万象和南部省份。

在菲律宾，今年以来登革热在该国中部和南部多个地区集中暴发。官方最新统计数字显示，今年上半年菲全国已报告超过10.6万例登革热病例，同比增长85%，其中至少450人死亡。

马来西亚今年上半年登革热病例已累计超6.2万例，较去年同期增加92.4%，其中93人死于登革热，较去年同期的53人也增加了75%。

此外，新加坡今年的登革热病例也急速上升，从年初到7月13日就已累计报告病例7374例，超过去年全年病例数的两倍以上。

登革热是一种由登革病毒引起、经蚊子传播的热带流行病。患者一般在感染后3天至14天发作，症状包括发热、头痛、肌肉和关节痛等。

目前东南亚各国主要依靠减少蚊媒传播等方式防控登革热疫情。老挝卫生部本月8日发布全国登革热疫情警报，建议全国民众清除蚊子可能滋生的场所，尤其建议幼儿园和中小学每周清除污水，防止蚊虫滋生。此外，政府还要求提高登革热诊疗水平以降低死亡率，并加大病毒防控宣传。

越南公共卫生专家分析，近期登革热在越南高发主要是该国南部进入雨季，有利于蚊虫滋生。此外，一些居民防疫意识差、人口流动频繁也是导致疫情蔓延的因素。越南卫生部要求各地医院对登革热患者进行分类，合理调配医疗资源，以降低死亡率。

菲律宾政府已在该国数个地区发布登革热疫情警报，告知当地民众要采取灭蚊、身着长袖衣服等保护措施，同时提醒受感染者及时就医，希望公众借此提高警惕。根据历史经验，菲律宾每隔3至4年就会迎来一次登革热疫情高峰，菲政府预计今年登革热病例将会明显增多。

马来西亚近期已启动一项“释放注射了沃尔巴克氏菌的伊蚊”计划，这种良性菌能够控制伊蚊繁殖能力和病毒传播能力。马来西亚卫生部曾于2017年在雪兰莪州试点这一计划，结果登革热病例降低了50%至80%。该国计划今年9月向更多州推广这一计划。

此外，马来西亚卫生部门还正在考虑使用人工智能来帮助监测和预测登革热病例。卫生部长祖基菲里·艾哈迈德说：“与被动反应相比，我们采取更为积极主动的措施来控制（登革热疫情）。”