更多救命救急药或纳入医保

日前，央视播出专题、公布医保最新进展称：国家医保药品目录调整工作正在紧张进行中，未来将会有更多救命救急的药品被纳入到医保报销目录中，保障百姓看得起病吃得起药。

此前公布的《2019年国家医保药品目录调整工作方案》显示，拟在7月发布常规目录，拟在8~9月进行谈判，拟在9~10月发布谈判准入目录。这就意味着，本月底有望盼来新的医保目录出炉。

根据该方案，本次医保目录调整将优先考虑国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药、急救抢救用药等；优先选择有充分证据证明其临床必需、安全有效、价格合理的品种，而此次专题披露的进展内容，也符合了方案大致方向。

此外，专题报道还称，进口抗癌药药价高、百姓承受不起，成为困扰许多癌症患者治疗的一大难题。近年来，国家通过抗癌药医保准入谈判，先后将30多种抗癌药纳入到医保的目录，最高降幅达71%。