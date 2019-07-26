东西放得多浴室爱长霉

夏季，浴室往往难逃霉菌的侵袭，尤其是湿热的南方。霉菌从何而来，什么样的浴室最爱长霉菌？近期，日本“包罗万象”网站刊文解答了这些问题。

霉菌有数万种，其中有30种左右寄居在家里。最主要的有3种：常见于浴室的“黑色霉菌”（枝孢菌）、喜欢聚集在水边的“红色霉菌”（酵母菌）、发出臭味的“蓝色霉菌”（青霉菌）。水滴、湿气会把脏污带到下部，所以霉菌最爱长在地板和墙的接缝处，应该把除霉重点放在这里。很多家庭洗澡后会把浴室墙壁都用喷头冲一遍，这样也无法抵抗霉菌的侵袭，最好能用毛巾擦干墙壁，每周定期用清洁剂扫除。

除了气候影响，爱长霉的浴室还有几个特点：1.洗澡人数多，湿气也多。2.浴室东西越多越容易藏匿脏污。霉菌可藏身在小凳子、脸盆、毛巾、海绵、肥皂、浴液瓶等多个角落。3.用海绵清洁浴室。如果不晾干，其自身就会成为“霉菌窝”，推荐用抹布清洁更卫生。4.浴室用途越多，霉菌越多。如果洗衣服、洗尿布、刷鞋、给宠物洗澡等事情都在浴室完成，脏污也会更多，最好两天就清洁一次。5.爱用排气扇。一些家庭为了掩盖浴室的臭味，甚至24小时开着排气扇，从而忽视了浴室肮脏的事实。▲ （赵可佳）