餐具煮15分钟才灭菌

华中科技大学同济医学院附属同济医院感染管理科护士长 徐 敏

外出聚餐，拿热水烫烫餐具已成了必备“仪式”，人们认为这样能消毒。我们常用的消毒方法真的有效吗，怎么做效果最好？

开水烫餐具消不了毒。餐厅茶水为避免烫伤，一般都不到100℃，倒进凉餐具后水温进一步下降。另外，烫餐具的时间也只有几十秒钟，没有达到热力消毒所需的时间和温度。大肠杆菌、沙门菌、霍乱弧菌等，多数要经100℃作用5分钟，或80℃作用10分钟才能死亡；乙肝病毒在100℃中至少10分钟才能被灭活。一些不怕“烫”的细菌芽胞需煮沸更长时间，如破伤风杆菌芽胞需60分钟，肉毒杆菌芽胞则需3小时。不过，烫餐具可以冲走一些肉眼可见的脏东西和少量细菌。

一次性餐具最好别用开水烫。一次性筷子上的硫磺、一次性纸杯内壁的石蜡、一次性塑料碗杯中的塑化剂遇热都容易融化释放，长期使用对身体健康不利。塑化剂会干扰人体的内分泌系统，尤其对男性生殖系统有很大的影响。有PET标识的塑料容器，加热超过70℃就可能析出塑化剂；不符合PET标准的材质，析出的温度点可能更低。

不要用湿纸巾消毒餐具。市面上的湿纸巾按用途分为三类：第一类是只有清洁作用不能消毒的普通湿纸巾，主要用于皮肤清洁湿润；第二类是带有抑菌功能的卫生湿纸巾，能抑制细菌生长，但不能达到消毒水平，多用于皮肤；第三类是消毒湿纸巾，能够达到消毒水平，用于皮肤或物体表面的消毒。前两类不能起到消毒餐具的作用，第三类虽然有消毒功能，但其中的化学成分不能入口，用来擦碗反而增加安全隐患。

虽然外出就餐难以保证餐具洁净，但在家中，我们可以给餐具做好消毒，避免交叉传染。家庭餐具消毒首选煮沸，简单方便、经济适用、效果可靠。让清洗后的碗、筷、碟、勺等浸泡在水中，然后加盖，从沸腾后开始计时，一般15分钟能杀灭多数细菌芽胞。还可以“隔水蒸”，即把餐具放到锅里的蒸格上，将水烧开，隔水蒸10分钟，靠蒸气杀灭细菌。

近年来，洗碗机、消毒柜越来越多地走进了家庭中。部分洗碗机除热力消毒，还具有机械冲刷作用，有的还使用消毒剂，三者协同工作。使用洗碗机一般水温应控制在85℃以上，冲洗消毒时间应在40秒以上，才能保证效果。用消毒柜前，餐具必须先洗干净，将水擦干或晾干后再放入。紫外线消毒不适合餐具，购买消毒柜时应尽量选择有臭氧、红外线等多组合功能的。

餐具消毒后要注意避免二次污染，不可乱堆乱放，最好放进专门的橱柜或其他清洁容器。同时，餐具应干燥存放，若没有擦干，放在碗柜中易滋生细菌。▲