据新华社北京7月25日电 全国推进健康中国行动电视电话会议7月25日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：实施健康中国行动，提升全民健康素质，功在日常，利国利民。近年来，各地区、各部门在完善国民健康政策、深化医药卫生体制改革、实施疾病预防和健康促进等方面做了大量工作，人民健康水平大幅提高。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，进一步落实大卫生、大健康理念和预防为主方针，加强政策统筹和部门协同，推动健康中国行动不断取得新成效。要大力倡导每个人是自己健康第一责任人，广泛普及健康知识，鼓励个人、家庭积极参与健康行动，促进“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，有效提升健康素养，在全社会加快形成更健康的生活方式，不断提升人民群众的健康获得感、幸福感和生活质量。