暑假能不能跟孩子好好相处？

“暑假来啦，我要好好玩一通！”孩子雀跃着憧憬着，父母却唉声叹气“寒暑假，是老母亲（老父亲）的噩梦啊！”

与孩子天天朝夕相处，看不惯又管不住，使尽哄、吓、磨、讲道理等各种招法，那些“左右斡旋、斗智斗勇、势大压人、以下犯上”等戏份在亲子之间轮番上演，家中氛围比暑气还热。

就这样，孩子的憧憬常常被父母的焦虑撞得支离破碎，父母的担心果然成真。

本来，父母把孩子带到这个世界上，内心充满了爱。而今，孩子想趁着暑期自由快乐，父母却只要孩子多学习，赶超学霸，所以，一时间火药味儿很浓。

暑期，孩子究竟能不能与父母好好相处呢？当然能，但是需要父母率先变一变。

少讲道理多情感联结，建立高质量的亲子关系

有的父母说：我从来不发脾气，都是讲道理。讲道理没错，但是在孩子需要情感支持的时候，应先给予支持，道理暂时搁一下。

几乎人人都有过这种体会。比如遇见暴风骤雨，孩子害怕，想依偎着父母，可父母没有主动靠近孩子，却一本正经讲起了雷电是怎么形成的，还教育他不要害怕、害怕就不是男子汉，等等。

这是不合时宜给予，彼此情感错位，孩子会感觉父母距离自己好远，会感到不安。其实，此时父母若能送上自己有力的臂弯，雷电的威力自然降低，因为孩子被支持到了。

想象一下，不擅与孩子情感联结的父母，能与孩子相处融洽吗？不融洽的关系里，积极的影响就不可能发生。

人都喜欢那个喜欢自己的人，孩子更是如此。读懂孩子的行为，与孩子健康地共情，是价廉物美的亲子秘笈。孩子与父母的关系良好了，才能听得进父母所说，父母才有机会参与孩子的成长，并给他积极影响。

父母需识别自己的焦虑，由监工变助攻

一看到自家孩子不亦乐乎地玩手机、打游戏，再想到别人家孩子都在补课，肯定会不自觉地认为“完了，要落后了，没前途了……”胸中的小火苗越蹿越高，语气愈发严厉，监管更加严格，最终“成功地”让孩子感觉到：我是在为父母学习。消极被动的感觉尾随而至，开始了围追堵截的游击战或者阳奉阴违的行为。

小孩子的动物性还很强，自制力不够，眼前的快乐诱惑力太大，他还不能真切理解到当下的学习与自己未来的关系，所以完全放羊不成，但是一味管制又适得其反。所以，帮助孩子自我管理对其一生都意义非凡。

在我们的文化里，父母比较不习惯与孩子平等讨论问题，但平等地讨论问题确是培养孩子拥有独立思考进而形成独立自我的极佳练习，有利于孩子形成“用沟通谈判解决问题”的意识。所以，假期初期，父母要与孩子一起讨论制定假期计划，这其中当然包括学习。允许孩子充分表达自己，学习计划需小台阶、高密度，可操作性强，可检查性足。

计划若坚持得好，父母应给予奖励，精神和物质都可以。若坚持得欠缺，首先应共同反思，计划是否有不切合实际之处？然后讨论如何“惩罚”——以不伤害其自尊为原则，不主张体罚及精神心理惩罚，主要通过降低或延迟其心理满足的方法，帮助孩子吸取教训，增强自律。

这个过程中，父母与孩子彼此遵守约定，父母需要温和而坚定，说到做到，以身作则，孩子耳濡目染，一定会受到影响。

父母要从“陪学习”中脱身，需授人以渔

云的儿子小毛，上小学三年级，正值“十万个为什么”的年龄。妈妈一回家，他就开始无穷无尽地追问，几乎把妈妈逼到墙角。

“缠住你，问住你，要你陪他一起看动漫，讲绘本，无时无刻不缠着你。太考验父母的耐心啦。所以把孩子送到兴趣班，有时并不为他能学多少东西，真心是想清静一下！”云如是说。

如何既能维护孩子的好奇心求知欲，又能令自己从追问中突围？这是需要父母好好思考的问题。

父母不是百科全书，向孩子坦承自己“不知”，并不丢人。趁机教孩子如何探索，体会到探索带来的巨大喜悦，这是日后坚持钻研的动力源泉。比如，教他查词典、上网查资料、自己动手做小实验，陪他一起享受靠自己找到答案的成就感。

这些“小曲折”令学习过程变得更有意思，培养了独立学习的能力，驱赶了学习的枯燥性，“请妈妈回答”容易，可探索的乐趣需要亲身体验。跳几跳才能够着的果子总是令人更加珍惜。

培育孩子是“滴入”的过程，欲速不达

许多父母以为：我给你吃穿用都是最好的，为你斥巨资上名校，我忙我累都是为了你，你凭什么不好好学习！

其实，养育孩子是一个“滴入”的过程，即跟着孩子成长的节奏和步伐，适时滴入营养，一滴滴地灌溉下去，不断渗透——吸收，内化为他自己人格的一部分。这是长期的工作，绝非一朝一夕、集中一次或几次完成的。

一位年轻的母亲曾分享过自己的故事：儿子哭得很伤心，奶奶在一旁急得不得了，不停地追问“怎么啦”，我打断她：让他先痛快地哭一会儿，哭完了再问。这位母亲心里一定也在飞快地猜测，孩子遇到了什么事。但是她能理解到：此时，孩子首先需要安全放心地将情绪释放出来。她耐心地坐在一旁，抱持着温暖关切的态度与孩子在一起，等待他平静之后再好好聊聊。

这种耐心等待和接下来的倾听、讨论以及支持，就是一滴滋养孩子心田的甘露。

暑假令父母和孩子回到天天相处的日子里，所有的喜怒哀乐都得以真实地上演。父母有更多的机会去倾听孩子的情绪、去体会孩子的成长之痛，并给予恰当的抚慰，有机会在他需要的时候守护他身边，有机会陪他出去探索、走弯路、吸取教训……总之，孩子在其中将学会如何面对自己、面对问题，而非压抑、回避、退缩、漠视或者外硬里脆等不良应对模式。

高效陪伴的机会越多，当孩子独立面对外界时，才会越有勇气，越自信，越不容易被打垮，也越能更好地与人相处。

总之，爱，哪有那么容易。父母要既能爱孩子，又能给予一个框架，下功夫帮助他形成良好的习惯及人格。做了父母，就要担当起这份苦远远大于乐的差事，孩子也会因此更加信赖父母，最终勇敢地飞向外面的世界。

暑期到了，孩子与父母好好相处吧，祝福孩子在成长的烦恼里，拥有父母的深爱。

（作者专业从事特殊人群心理训练20余年，擅长CBT和艾瑞克森式潜意识整合式心理咨询。）