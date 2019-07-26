江西医改经验助力全国公立医院综合改革

“以前，患者在门诊看一次病，花在挂号交费上的时间要30分钟以上，现在挂号只要两分钟就能搞定。”南昌大学第一附属医院副院长曹力对中国青年报·中国青年网记者说。

智慧医疗为患者带来更多方便

7月23日，中国青年报·中国青年网记者在南昌大学第一附属医院采访看到，智慧化自助机极大缓解了患者排队挂号难及医院挂号窗口拥挤的问题。为解决传统现场预约挂号“排队3小时，看病5分钟”之痛，医院不仅有自助机，还将过去现场预约挂号一种渠道扩展到微信、支付宝、App、电话等10种预约挂号渠道。同时提供分时段预约，让患者能够根据自己的时间有计划有选择地来院，实现错峰就诊。此外，“检查改约”也像车票改签一样简单。“住院患者随时可以在自助机上查看清单，不需要再去人工窗口排队了。”曹力说。

南昌大学第一附属医院院长张伟说：“为了改善患者的就医体验，医院也改变了传统的支付方式，利用互联网技术为患者提供微信、支付宝、银行转账、医保、现金5种支付方式，大大方便了患者，改变了几十年来患者交费排大队的情况。”

目前，患者在南昌大学第一附属医院实名注册后，系统会生成一个专属二维码。患者不用带身份证、医保卡，只要带手机并出示自己的二维码就可完成院内所有就诊流程。二维码让不会使用智能手机的老人在网上挂号交费成为现实。通过微信的实名认证确认绑定老人的就诊卡后，就可获得电子就诊卡，其子女能在网上远程进行预约挂号、交费等操作。

张伟说：“以往看病过程中如果没带医保卡，可能就要自费或者是回家去拿，但现在也可以轻松看病了。江西省内还推出医保脱卡支付系统，绑定就诊卡和医保卡并授权支付，交费时选择‘医保支付’，就可以实现医保移动在线支付。一部手机就可完成就诊流程，让患者真正少排队、少跑路，让数据多跑路。”

张伟介绍：“依托8个国家级临床重点专科和国家呼吸系统疑难病诊治能力提升工程项目的示范作用，带动了我们整体的诊疗实力提升。我们积极投入，建设了‘五大中心’，畅通急危重症患者救治的绿色通道。微创技术方面，达芬奇机器人单机手术量连续3年排在全国前三位。微创技术的开展，确实让患者的诊疗有更优的体验。”

公立医院改革是医改核心

7月23日，国家卫生健康委员会（以下简称“国家卫健委”）就江西省推进公立医院综合改革工作情况举行专题发布会。江西省卫生健康委党组书记、主任丁晓群介绍：“江西省所有公立医院全部取消药品加成，将药品贮藏、损耗、药事服务等费用计入运行成本。按20%计算药品综合加成率，全部通过调价和增加财政投入补偿，对补偿有缺口的部分医院实行财政兜底，全省公立医院总体补偿率超过100%。”

丁晓群表示，建立医疗服务价格动态调整机制后，将医疗服务价格调整权下放到设区市和部分县：“各地将药品耗材降价以后腾出的空间主要用于服务价格的调整，明确新增医疗服务价格项目3个月内完成审核并公布结果，全省所有设区市均已完成两轮以上的综合性医疗服务价格调整工作。分两批公布特需医疗服务项目131项，可以由医院根据需求、能力等进行自主定价。”

“完善定价过程中实行公众参与、专家论证等制度，各地调价方案实行报备管理，所有调整的医疗服务项目均按规定纳入医保报销，成熟一个推出一个，推出一个运用一个。”丁晓群说。

“医务人员是医改的主体，是医改成功与否、优劣与否的重要因素。”丁晓群说，“我们从提升薪酬待遇、发展空间、执业环境等方面入手，调动广大医务人员的积极性、主动性、创造性。明确县级公立医院收支结余的50%用于事业发展，50%用于人员奖励。按照服务人口核定公立医院床位，按床位数核定岗位数，按岗位数核定职称数，床位与岗位比例为1∶1.3～1.7，拓展医务人员职业发展空间。实现医疗纠纷预防与处理省级地方立法，建立医疗纠纷全程法治参与体系、指导体系和服务体系，全省医疗纠纷呈现逐年下降趋势。”

“自从我们这些年抓医疗纠纷的依法治理以来，没有发生过恶性伤医事件和影响社会安全稳定事件，为全省的稳定作出了我们卫生健康系统的贡献。”丁晓群说。

丁晓群介绍，江西在着力缓解“看病难、看病贵”问题中，全面推进县级公立医院胸痛、卒中、创伤急救、危重孕产妇和新生儿救治等“五大中心”建设，提高危急重症各级、各地的救治能力。实施新一轮药品集中采购，全省统一双信封招标的944个品种平均降价23.6%；开展抗癌药省级集中采购，235个品种平均降价9.3%。先后对贫困家庭儿童先心病等10种大病实行免费救治，对食道癌等20种大病实行集中救治或专项救治，目前全省累计救治130余万例。

发挥典型示范引领作用助力全国公立医院综合改革

国家卫健委体改司一级巡视员朱洪彪说：“近年来，江西省按照总体部署和要求，扎扎实实推进公立医院改革，取得了明显成效，积累了宝贵改革经验，值得全国其他地方学习借鉴。”

朱洪彪表示，江西省把公立医院综合改革作为保障和改善民生的重要举措，认真履行政府的保障责任，加大投入力度，有力促进了公立医院新旧机制转换和良性运行。按照“腾笼换鸟”的思路，多部门齐心协力构建公立医院运行新机制，同步推进药品流通、医疗价格、医保支付等领域改革，发挥了很好的政策叠加效应，这是改革平稳落地并取得实效的重要经验。

朱洪彪表示，江西省的远程医疗、住院服务中心、重点药品监控等多项工作凸显了信息化的支撑作用。各地在学习时要切实加强信息系统标准化和规范化建设，推动实现信息互联互通共享，让信息在改革中发挥更大作用。

“江西省贯彻大卫生、大健康的理念，通过补短板、强弱项，优化医疗卫生资源配置，构建整合型医疗卫生服务体系，缓解了医疗卫生资源不平衡、不充分的矛盾，应予肯定并鼓励继续探索。”朱洪彪说。

朱洪彪表示，江西在统筹推进医疗价格、药品流通、人事薪酬、医保支付等重点领域改革进行积极探索，取得了明显成效：“一是公立医院运行机制更加优化。2018年，全省公立医院财政补助收入占总支出的比例提高到13.2%，医疗服务收入占比提升到31.5%。二是医疗服务能力不断提升。2018年，全省公立医院诊疗人次同比增长4.2%；入院人数同比增长7.6%；病床使用率90.6%，同比提高1.7个百分点；县域内就诊率提升到88%，基层门急诊人次占比稳定在65%。三是群众看病就医负担减轻。2018年，全省居民个人卫生支出占卫生总费用的比重降至26.9%，贫困患者住院费用个人自付比例低于10%，公立医院门诊和住院患者满意度均超过90%。四是医务人员积极性得到调动。2018年，公立医院人员支出占业务支出的比例达到37%，同比提高1.7个百分点；在职职工人均工资性收入近3年来年均增长12%。”

朱洪彪说：“总结推广江西省改革经验，是要通过发挥典型示范引领作用，推动全国公立医院综合改革再上新台阶，建立健全现代医院管理制度。”(记者 鄢光哲)