插管男婴的笑容蕴含生活大哲理

7月24日，四川大学华西第二医院儿童重症医学科副主任李德渊早起打开手机，准备再在朋友圈转发一次筹款链接，发现筹款一夜之间涨到18万元。又过了几个小时，50万元善款就筹齐了。筹款是该院新生儿重症监护室患者小明彦的家属发起的，这个7个月大的小男婴尽管插着气管导管，但仍然绽放着最坚强和极具感染力的笑容。

这几天，小明彦的笑容感动了很多医务人员，也让筹款变得特别顺利。小明彦虽然插着管，但一见到医务人员，就像没事一样，带着婴儿特有的笑容，这样一幅画面，给人们留下十分深刻的印象。有人猜测，这孩子对医务人员心存感激，才会露出如此天真的笑脸。也有人认为，这个孩子天性十分坚强，才会有此惊人表现。不过这些猜测并无确切依据，没必要过度解读。

但有一点却是千真万确的，这个孩子的笑容产生了十分奇特的效果。首先，所有见过这个笑容的医务人员，都被他深深地感染，并愿意为这个孩子一次次转发筹款链接。其次，筹款链接中小明彦的笑容，又深深感染了浏览这个链接的人，让他们愿意慷慨解囊，在很短时间内，小明彦治疗所需的50万元善款就全部筹齐。也就是说，小明彦的笑容产生了惊人的力量。

这件事看似偶然，其实藏着生活的大哲理。笑脸相迎，是争取他人认同的前提，有时甚至是获得人们支持的一种捷径。笑脸既可以避免误会，还可以拉近距离，理应成为与人交往的“开路先锋”。窗口服务单位要求员工笑脸相迎，原因就在于此。进一步而言，笑脸可以产生实实在在的经济利益，它可以提高窗口服务的收益，也可以减少或避免损失。插管男婴小明彦现在尽管不可能明白这些道理，但大人对这个笑脸的反应足以证明这一点——可以说，笑容也是一种强大的生产力。

社会上有太多的冲突，很多冲突其实并非事情有多大，或者不可调和，有时也许仅仅是因为，一方的情绪没有把控好，甚至是一个看似不愉快的表情让人产生了误会。假如换一种表情，将怒目而视换成笑脸相迎，事情的发展或许会产生截然相反的结果。

插管男婴小明彦的笑或许出于本能，但同样给我们带来思考。不管身处何处，也不管处境多么糟糕，只要有可能，就应该保持乐观，要和气而非戾气，要笑脸而非怒容。若能做到这一点，则不仅容易让他人心情舒畅，自己为人处世也会变得更加顺利。