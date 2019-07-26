家庭医生签约费70%用于团队奖励

北京市十五届人大常委会第十四次会议昨天继续召开，受市人民政府委托，市卫健委主任雷海潮作《关于提升基层健康管理和卫生服务能力促进健康北京建设情况的报告》。报告提到，本市已建立家庭医生团队4316个，接下来将建立家庭医生签约服务考核奖励机制，家庭医生签约经费的70%用于团队人员奖励。同时，今年三季度将启动紧密型医联体建设试点，引导大医院专科医生、社会办医疗机构以及退休居家医务人员等力量，提供基层医疗卫生服务等。

引导退休居家医务人员等

提供基层医疗卫生服务

经过多年发展，北京15至30分钟社区卫生服务圈基本形成，但是存在基层卫生服务能力仍需提升、人才匮乏等问题。报告明确提出，今年年底前，本市完成46个乡村卫生室新建、改扩建任务，消除村级卫生服务空白状态，村（居）委会公共卫生委员会年底前实现全覆盖。

本市今年第三季度将启动紧密型医联体建设试点，探索“医院招聘、社区使用”，“镇乡管理、村级履职”方式，促进人才向基层有序流动。报告特别提到，本市还将探索通过政府购买服务的方式，引导大医院专科医生、社会办医疗机构以及退休居家医务人员等力量，提供基层医疗卫生服务，满足不同人群、不同层次的需求。

电子病历和医学影像信息

将实现互联共享

针对信息化互联互通和便民服务还存在一定差距的问题，本市已制定《北京健康信息互联互通与大数据应用行动计划工作方案》，实施基层医疗与公共卫生管理服务信息系统项目建设，以满足当前基本医疗、基本公共卫生、家庭医生签约服务、分级诊疗等业务需求，预计2019年底可完成。

本市下一步将研究制定《北京市电子病历、电子医学影像共享建设工作方案》和电子病历共享工程二期建设技术方案，实现电子健康档案、电子病历和医学影像信息互联共享。

已建4316个家庭医生团队

将建考核奖励机制

目前，本市基层医疗机构在岗人员10.6万人，现已建立家庭医生团队4316个。目前存在的问题包括个性化、多样化签约服务形式不多，家庭医生签约服务考核激励机制还不到位等。

针对这些问题，《关于完善基层医疗卫生机构绩效工资政策，保障家庭医生签约服务工作的通知》已制定完毕，即将印发。本市将制定完善基层医疗卫生机构绩效工资和保障家庭医生签约服务的激励政策，探索基层医疗卫生机构按照公益一类事业单位落实财政保障责任，按照公益二类事业单位实施绩效工资管理。统筹平衡基层医疗卫生机构和公立医院绩效工资水平的关系，并建立动态增长机制。完善家庭医生签约服务政府补偿政策，建立家庭医生签约服务考核奖励机制，签约服务补偿标准为重点人群不低于100元/人/年、普通人群不低于50元/人/年，家庭医生签约经费的70%用于团队人员奖励，不计入绩效工资。

文/本报记者 李泽伟

看点

报告提到问题内容占三分之一

7月初公布的《中共北京市委关于新时代加强和改进人大工作的意见》提出，有关国家机关向人大常委会报告专项工作，问题和原因部分不少于三分之一，解决问题的举措部分不少于三分之一。这是市委五次人大工作会议后听取审议的第一个政府专项工作报告。北京青年报记者注意到，本次报告，提到问题的内容，占了三分之一篇幅，举措也占了三分之一。

报告主要包括工作开展情况和成效、当前面临的主要问题、下一步工作思路。当前面临的主要问题，报告提了五个方面，包括基层卫生服务能力仍需提升方面，人才匮乏制约了基层卫生发展，基层卫生工作职业吸引力不强，人才流失明显。编制不足和编制不满的问题并存，家庭医生签约积极性不够高等问题。此外，报告从强化基层卫生服务和治理体系建设等四个方面，介绍了下一步思路举措。（记者 李泽伟）