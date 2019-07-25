金龙鱼1:1:1舞出好比例2019人民广场舞宁波站圆满收官

7月21日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛在宁波江北万达广场迎来决赛。

经过4天激烈比拼，20支优秀队伍脱颖而出，来到宁波站决赛现场。决赛设自选舞蹈和定制舞蹈，每支队伍需要完成两部分内容进行比拼，最终决选出第一名获奖者参加北京鸟巢总决赛。现场民族舞、啦啦操、旗袍秀、扇子舞……20支参赛舞队的精彩表现让现场观众大饱眼福。

百人共舞金龙鱼1：1：1

大学生舞队上台表演金龙鱼主题舞

在“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞宁波站的比赛现场，观众体会最深的，便是一个“情”字。

爷爷奶奶带着年幼的孙儿、孙女一起来到“金龙鱼1:1:1舞出好比例”人民广场舞大赛，体现了人与人之间的至亲之情。

陈阿姨为选手们录制舞蹈

在此次大赛期间，有一位陈阿姨主动申请当志愿者。在决赛当天，她为了让队员们留下美好的回忆，主动帮助各舞队录制视频。据介绍是广场舞让她与这些选手们相识，也是广场舞让她与各个队员有了深厚的友情。

不只是现场的人与事能体现“情”字，还有选手们的作品，也表达了许多情感！

夕阳红舞蹈队表演《丰收时节》

第三名 夕阳红舞蹈队

第三名 夕阳红舞蹈队——军民之情

三等奖的获得者是夕阳红舞蹈队，她们为观众带来的舞蹈是《丰收时节》。舞蹈讲述了在葡萄丰收的季节里，一群新疆的姑娘们正在葡萄藤下忙碌着，这时现场来了一队的“兵哥哥”，她们加入了收获葡萄的队伍中，与劳动人民们其乐融融，采摘结束后，姑娘们想把一筐葡萄送给帮助她们的“兵哥哥”们，而这些“兵哥哥”怎么都不肯收下这些礼物，并在她们注视下离开了现场。这段舞蹈赞颂了那些为人民奉献的军人，体现了无私的军民之情。

西子舞蹈队表演《巾帼传奇》

第二名 西子舞蹈队

第二名 西子舞蹈队——巾帼不让须眉的豪情

由西子舞蹈队带来的是古典舞《巾帼传奇》，体现了女子的刚柔并济、巾帼不让须眉的豪情！最终她们以精彩的舞蹈、扎实的功底取得了二等奖的优异成绩。

东方知青百雀灵舞蹈队

东方知青百雀灵舞蹈队

第一名 东方知青百雀灵舞蹈队

第一名 东方知青百雀灵舞蹈队——军嫂对爱人的爱情与思念之情

东方知青百雀灵舞蹈队以优美的舞蹈，感人的舞蹈故事赢得了现场评委和观众的一致好评，夺得了冠军的宝座，也将代表宁波参加在北京鸟巢举办的2019人民广场舞全国总决赛。

他们的舞蹈讲述了一个凄美感人的爱情故事，在丰收的时节，一个军嫂与乡亲们在田里干活，而她的丈夫接到部队的命令，下乡帮助乡亲们收获粮食，当他们相见时所有人都欢快的跳起了舞蹈，这时军帽不慎掉落，露出士兵头上染血的绷带，此时气氛变得一片沉寂，离别之际她为他带上掉落的军帽，她为他缝补了破损的衣服，抗战还在继续，士兵必须离开，返回部队，返回战场！离别之时军嫂眼中的不舍，离别之后那刻骨的思念之情打动了每位观众。

大学生舞队为大家表演优美舞蹈

江北吉祥舞蹈队表演《红红的灯笼》

余姚金马舞蹈队表演《桃花瑶》

宁波舞动青春舞蹈队表演《爱我中华》

优胜奖得主上台合影留念

“金龙鱼1:1:1舞出好比例”人民广场舞大赛就如同一个情感的容器，把人们的情感融合在一起，就像一个手艺高超的厨师用好油与平凡的食材烹饪出的料理一样，营养却不失美味，平凡却令人回味无穷！

金龙鱼分公司领导上台致辞

比赛结束后，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司嘉宾宁波嘉源粮油有限公司总经理张子捷上台致辞，张子捷表示，金龙鱼1:1:1黄金比例调和油至上市以来，始终向国民传递平衡营养，膳食均衡的科学用油观，同时也在一直积极助力全民健身事业的发展，现如今金龙鱼已成为2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，2019年广场舞大赛更是我们助力健康事业的延续与落实，也是我们今后坚持一直要做的事，也希望通过我们的渠道、终端，能够向广大老百姓更好地宣传运动精神和健康的生活方式。加油奥运，健康是金。

据悉，“金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019全国人民广场舞大赛将继续在2个月内完成广州、上海、西安等17个城市的赛事，最终的全国总决赛将在北京鸟巢举办。