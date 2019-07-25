烟草的危害到底有多大？

根据中国疾控中心发布的统计数字，中国有超过3亿的烟民，多达半数的吸烟者最终将死于与烟草相关的疾病。据国家癌症中心统计，2014年全国恶性肿瘤新发病例数为380.4万例，肺癌位于全国发病的首位，每年新发病例数约78.1万，流行病学资料和大量动物实验已完全证明吸烟是导致肺癌的主要危险因素。那么，烟草中究竟存在什么可怕的物质呢？它们又是如何作用于人体的呢？

据不完全统计，超过4000种有害化学物质存在于香烟烟雾中。烟雾中的有害物质从物理状态上可分为两大类，即气体和焦油。科学家已确定气体中的致癌物有苯、甲醛、肼、N-亚硝基二甲氨、N-亚硝基二乙氨、N-亚硝基吡咯烷、1,3-丁二烯。其中，苯的致癌力极强，除易引发肺癌外，它大大增加了正常人罹患膀胱癌和白血病的可能性。另外，烟雾中还包含一氧化碳、二氧化氮、氢氰酸等大量有害气体，这些有害气体部分停留在肺部，部分进入血液循环，流向全身，过量吸入则会严重损伤人体的心脑血管系统和呼吸系统，从而诱发冠心病、动脉硬化、心肌梗死等其他慢性疾病。另一类有害物质即焦油，它是毒性最强、对人体危害最大的物质。烟雾被人体吸入后，75%以上的焦油会附着在气管的黏膜上和肺泡中，人体的气管和支气管黏膜上的纤毛柱状上皮长期被焦油与痰液黏附，使气管中为排出异物而不断从里向外扫动的纤毛无法正常工作。试想，当这把“毛刷子”停止工作，气管支气管黏膜长期受到炎症刺激，就会发生鳞状化生，直至进一步变异为癌。

我们都知道吸烟会上瘾，那么为何吸烟会上瘾呢？因为烟草中含有一种成瘾性物质——尼古丁（俗称烟碱）。烟草中的尼古丁以及尼古丁的代谢产物“可替宁”在低浓度情况下并不致癌，吸烟者大约每支烟摄入3毫克尼古丁，尼古丁在体内无积累性，吸烟两小时后，尼古丁便通过呼吸和汗腺被排除掉。但是，长期大量吸烟的人血液中会存在一定浓度的尼古丁，一旦其浓度降低时，便使人渴望抽烟以求恢复到原来的浓度，这样必然形成一个恶性循环，导致吸烟的成瘾性。

长期吸食烟草不仅严重威胁吸烟者自身的健康，还会严重影响到周围人的身体健康，这种影响甚至远超过对吸烟者本身的危害。在中国，每年约有10万人死于二手烟的暴露。所谓二手烟，是吸烟者呼出的烟气和烟草点燃时所散发的烟雾组成的混合物。二手烟中主要有害物质的浓度比主流烟高出几倍或几十倍，例如2倍的尼古丁，3倍的焦油，5倍的一氧化碳，约50倍的致癌物质、200倍的亚硝胺甲酯。如果说一手烟和二手烟都是看得见的杀手，那么三手烟则是“超隐形杀手”了。三手烟是附着在室内物体表面，如墙壁、家具和灰尘颗粒上的残留烟草烟雾，以及附着在污染的物体表面上重新释放出来的气体和悬浮颗粒，它包含重金属、致癌物，甚至辐射物质。用“4R”简要概括其特征是Resorption（吸附）、Re-emit（重释）、Resuspension（重新悬浮）、Reaction（化学反

应）。三手烟会在物体表面停留很长时间，甚至几个月都不会消失。它们会重新回到空气中，通过3个渠道危害人体：一、呼吸吸入肺部；二、与被污染的沙发、衣服和地毯等接触后从手到口的污染途径；三、皮肤与物体接触和摩擦后吸收到身体中。因此婴幼儿和儿童更易受“三手烟”危害。研究表明，父母在其身边吸烟的婴儿体内尼古丁含量最高，多于不吸烟家庭婴儿近50倍；父母若在室外吸烟，婴儿体内尼古丁含量会比不吸烟家庭婴儿高7倍，而三手烟中的尼古丁会和环境中的亚硝酸形成亚硝胺(TSNA)，动物实验表明，亚硝胺可以引发几乎所有的癌症，会引起DNA碱基氧化或断裂，造成人体细胞DNA损伤，甚至导致基因突变。