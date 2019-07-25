“大蒜是个宝，常吃身体好”这句养生“老话儿”意在说明，大蒜对我们人体有良好的保健功效，其杀菌解毒、健脾益胃、止渴消脂的功效被广泛利用。

大蒜好处多

大蒜是我们日常生活中常用的调味品，其实大蒜并非我国的土特产，据说是在西汉张骞出使西域时带回的，在我国的种植历史已有千年了。有着“土地里长出来的青霉素”之称的大蒜，药用的历史也很悠久，在李时珍的《本草纲目》中记载说大蒜能够“除风湿、疗疮癣、健脾胃、止霍乱、解瘟疫”。《名医别录》中也提到大蒜可“散痈肿，除风邪，杀毒气”。相传在中世纪的英国，瘟疫流行之时，死者无数，而经常食用大蒜者却幸免于难。现如今，大蒜依然在被人们很好地利用。

大蒜富含多种维生素、矿物质和蛋白质，有200多种人体所必需的营养物质。其中最引人关注、同时得到最大利用的是它极强的杀菌能力和能够提高人体免疫力的作用。根据实验研究证明，这两种独特的性能是由于其中的大蒜素在起作用。大蒜素由蒜氨酸和蒜酶这两种物质构成，一般它们各自存在于大蒜的新鲜细胞里，当把大蒜捣烂时，这两种物质相互碰撞，便会产生一种无色的透明状油液，也就是大蒜素，它对人体的上呼吸道、消化道、肠道感染有很显著的改善效果，尤其对病原菌和寄生虫都有一定杀灭作用。

大蒜生吃会有辣味，是因为其含有一种叫硫化丙烯的辣素，其杀菌能力可与青霉素相媲美。不仅如此，大蒜中的磺胺物质可促使人体内的重金属排出体外。同时，这种磺胺物质能增强脱毒酶的活性，阻碍亚硝胺等致癌物质在人体内的合成，进一步增强抗癌解毒效果。

大蒜中的一种硫化物能有效促进肠道产生抵抗力，减少发生氧化或癌变的可能。另外，大蒜中含有的类似维生素E功能的物质，具有强烈的抗氧化性，能有效预防衰老。大蒜中的某种精油能够抑制血液中血小板凝聚，从而预防血栓的形成，使血液黏稠度下降。

除此之外，大蒜中的蛋白质、脂类以及钙、铁、硒等微量元素，能够有效调节血脂，预防动脉硬化。

现代医学实验证明，大蒜能够健胃消食、利尿镇痛、止咳祛痰、消毒杀菌、消炎止泻，降低胆固醇，是血管的良好“清道夫”，清除多余的黏附在血管壁上的脂肪，避免由于长时间脂肪堆积形成血栓而堵塞血管，影响血液的正常流动和运行。临床试验也显示：让患有冠心病、血脂异常、糖尿病的人，分别坚持服用大蒜油半年，结果显示胆固醇减低10%左右，同时血小板聚集度下降，有效预防血栓形成。

大蒜如何吃

大蒜可以生吃和熟吃，但是根据其所含成分特殊性，一般建议是生吃，但不宜早上起床或空腹食用，每天两三瓣或隔一天食用也行。最好捣成泥状，并在室内暴露于空气中放置一刻钟左右，让其中的大蒜素充分生成，也就是蒜氨酸和蒜酶在空气中进行充分氧化和相互作用，这样其杀菌解毒效果最充分。但生吃大蒜不可过量，过多会强烈刺激胃肠道黏膜，引起胃痛、胃烧灼等不适感，严重者还会引起其他疾病。

下面提供几个巧吃大蒜的小用法。

用法一：在家庭中做荤菜时，可以将大蒜切碎后，搅拌在其中，这样食用后可以起到清理肠道、消除积食的作用。

用法二：在烹调鱼、肉的过程中可以将大蒜捣烂后放入锅中一同蒸煮，能够有效去除腥味，味道更鲜美的同时还可杀菌解毒。烹调蔬菜时，适量添加大蒜，会伴有淡淡的蒜香味，可增进食欲。

用法三：感冒时，如果我们在牛奶中添加少许蒜末搅拌均匀后饮用，可以促使感冒快速痊愈。如果感冒严重并伴有发烧迹象，或是全身无力，可将大蒜放在钢丝网上蒸烤，放在烤箱里也可以，烤熟后蘸上些许酱油食用，可以使症状得到很大缓解。

用法四：儿童咳嗽致使夜里难眠，可以将大蒜横向切开，取其中一片轻轻擦拭儿童颈部喉咙部位，能够帮助快速止咳并使儿童安静入眠。如果当时没有大蒜，生姜也同用。

用法五：大蒜对治疗脚气病还有不小的作用。一般性脚气可以将大蒜和鲤鱼放在一起蒸煮，煮好后食肉喝汤。如果脚气严重导致肿胀，可将大蒜和甲鱼放在一起共同炖煮，同样食肉喝汤，对消肿有快速缓解的作用。

用法六：可以将大蒜剥好后置于米酒中存放，以1个月为基本期限。感冒时，可以将蒜酒倒出适量，并添入些许沸水和红糖，搅拌均匀后饮用，疗效明显恢复快。

用法七：百日咳的患者可以试试以下小方子。先取大蒜瓣1斤并剥好，捣成蒜泥状后，加入大约6倍量的水并搅拌均匀，静置10小时，然后再用干净纱布滤渣取汁，即可服用。病情不严重尚在初期时，隔1个小时饮服一次，晚上停用，短时间内即可有明显效果。如果病情严重或咳嗽持续10日以上，每日连续服用，尽量坚持4个星期左右。儿童或老人用量酌情。如果日久不见好转，应该及时到医院检查治疗，切不可因此耽误病情。

大蒜对人体有许多好处，但是食用时有一些细节我们还是应该要注意。

不宜过量 食用大蒜并不是越多越好，因为其中的大蒜素对胃黏膜有不小的刺激作用，每天3瓣左右为宜，过量食用会导致肠胃不适。尤其是脾胃虚弱，胃肠功能不佳者，尽量避免生吃，可以捣烂后和醋放在一起搭配食用。

与季节相适应 吃大蒜要视季节而定，夏季天气炎热湿气重，适量吃蒜可以除湿祛阴邪。秋冬季气候干燥，吃蒜要适量，避免上火。

吃蒜要因人而异 脾胃虚寒、肠胃虚弱者要尽量吃熟蒜，避免生蒜对人体的刺激。可吃炒菜时放进的熟蒜、腌制的醋蒜或糖蒜。吃完蒜不要立即饮茶，否则容易引起胃痉挛、消化不良等不适。