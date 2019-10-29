多吃葡萄和大蒜防血栓

由于血液每时每刻都在泵入静脉，因此每个人都有深静脉血栓形成的风险。深静脉血栓通常存在于腿部，可能导致严重疾病或残疾，如果部分血栓破裂，移动到肺部，阻断血流，就会导致肺栓塞。除了积极预防和治疗外，研究人员发现，吃对了也能防深静脉血栓。

多喝水，血液流通更顺畅。脱水会造成血液黏稠，增加患血栓风险。一种简单方法就是看尿液颜色，如果是浅黄色或清澈的，表明饮水充足；如果呈琥珀色或更深颜色，就需要增加饮水量。

喝点葡萄汁，降低血小板黏稠度。美国波士顿大学医学院研究者发表在《营养学杂志》上的研究成果显示，每天喝适量红葡萄酒或葡萄汁，其中所含强效抗氧化剂多酚有助防止血小板黏附在一起形成血栓。

用大蒜给食物调味。威斯康星大学麦迪逊分校的研究者发表在《农业与食品化学杂志》上的研究成果显示，大蒜能分解血液中有害的血栓。从大蒜中获得健康益处的最好方法是碾碎生蒜瓣，静置5分钟，让其充分释放出有益的化合物，然后生吃或用烤炉烤或煮3分钟。

避免食用不健康脂肪。食用过量不健康的脂肪会导致斑块在血管中积聚，增加患心脏病和深静脉血栓的风险。建议高危人群彻底远离不健康的反式脂肪和饱和脂肪，以及过量的糖和盐。

食用特级初榨橄榄油。纽约大学医学院研究者发现，每周至少食用一次特级初榨橄榄油，能降低不吸烟肥胖成年人的血小板活性，从而减少患血栓的风险。西班牙科尔多瓦大学的研究者发表在《美国临床营养学杂志》上的研究显示，食用特级初榨橄榄油，可降低高胆固醇血症患者餐后血栓形成的风险。（周 铭 编译）