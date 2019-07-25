剖宫产和顺产，准妈妈应该如何选择

当准妈妈的肚子一天天增大、腹中小宝宝一天天茁壮成长的时候，就意味着准妈妈正面临着即将到来的分娩，选择剖还是生已经成为困扰不少准妈妈及其家人的大问题。

剖宫产对准妈妈和宝宝来说更像把“双刃剑”。若用得好，为母婴健康保驾护航；若用得不好，反而不利于母婴健康。那么究竟剖宫产与顺产各自有何利弊、该如何选择呢？

对分娩存在的几个认识误区

误区一：剖宫产或者顺产的宝宝更聪明

许多人因为听说剖宫产的宝宝更聪明而盲目要求剖宫产；也有人听说顺产的宝宝更聪明，因而即使临床病情需要剖宫产，她们也不顾医生反对坚持要求自己生。

其实宝宝的智商最主要取决于基因，与遗传关系最为密切。也就是说，父母的智商很大程度上影响了宝宝的智商，而孕期的营养、分娩的顺利与否、后天智力的开发也对宝宝的智商有一定的影响作用。剖宫产或顺产并不直接与智商相关，只要能让宝宝顺利娩出，无论是剖还是生，都是一样的。

如果不适宜顺产却强行去生，导致宝宝在分娩的过程中出现颅内出血、脑水肿等，反倒会弄巧成拙了。或者当宝宝有宫内窘迫，需要赶紧剖宫产终止妊娠时，产妇却坚持顺产，导致宝宝在宫内长期缺氧，也会影响宝宝的智商。反之亦然，若可以顺产但是盲目追求剖宫产，拒绝顺产，宝宝未经产道挤压，不利于其肺扩张，容易导致出生后不能自主呼吸，新生儿窒息可能影响颅脑发育，从而影响智商。

误区二：自己生太疼，剖宫产不疼

剖宫产时会用麻醉，但是麻醉只是阻滞了痛觉，触觉还在，手术过程中仍然会有挤压不适的感觉。此外，每个人对麻醉药物的敏感性不同，因此麻醉效果也不同，有一些人即使麻醉了仍然会感觉到疼痛。产后子宫会发生收缩，出现宫缩痛，在按压宫底、宝宝吸奶的时候尤为明显，麻醉也不能镇住宫缩的疼痛。当麻醉效果过去后，剖宫产手术切口的疼痛就会出现，这是比顺产额外多出的疼痛。而近年来，阴道无痛分娩也开始逐步推广，分娩的产痛较之前得到了极大的缓解。

总之，剖宫产也会疼，如果没有医学指征，仅仅因为怕疼而要求剖宫产，是不科学的。

误区三：剖宫产更安全

剖宫产手术对孕妇的损伤更大，手术本身就是一种创伤，有更高的风险。剖宫产与顺产相比，产妇羊水栓塞、宫缩乏力、产后大出血、子宫切除、产妇死亡率的风险均较高。而对宝宝来说，不恰当的剖宫产减少了其心肺功能锻炼的机会，反而不利于宝宝自主呼吸的建立。因此，并不是剖宫产就一定比顺产更安全。

误区四：高龄产妇必须剖

高龄初产指的是第一次分娩时年龄大于35周岁的产妇。高龄初产是剖宫产的一条相对指征，意思是说可以适当放宽剖宫产的指征，但并不是说高龄初产妇只能剖不能生。此外，即使产妇分娩时年龄大于35周岁，但是若有过顺产的经验，完全可以再次顺产，而且经产妇顺产会更加顺利。

两者优缺点对比

顺产有什么优势

顺产是一种正常的生理现象，是理想分娩方式，因为它对孕妇和宝宝的损伤都较小，而且孕妇产后恢复快，能够更好地哺育宝宝。若宝宝发育正常、孕妇骨盆大小合适、身体状况良好，均适宜顺产。具体来说，顺产有以下几个优点。

顺产过程中子宫有规律地收缩、舒张，使宝宝的胸腔也发生有节律的收缩，可以锻炼心肺功能，产道的挤压还可促使胎儿气道液体挤出，为宝宝出生以后的自主呼吸创造有利条件。

顺产过程中，孕妇体内会自然产生催产素，它能促进子宫收缩，减少宫缩乏力、产后出血，还能促进乳汁分泌。剖宫产术中需要人工注射催产素促进子宫收缩。

顺产可以自然扩张产妇的宫颈和阴道，有利于产后恶露的排泄引流。

顺产后产妇恢复快、休假短，子宫恢复也较剖宫产快，产妇可以更早地外出活动、工作等，对日常生活更为方便。

哪些情况下必须剖宫产

如果孕妇或胎儿存在不适宜顺产的情况，如孕妇骨盆狭小、产道异常，合并有严重妊娠高血压、心脏病、严重甲状腺功能亢进等不适宜顺产的疾病；或宝宝出现宫内窘迫、宫内溶血等危及生命的情况无法继续妊娠，且无法耐受顺产；或是存在前置胎盘、胎盘早剥、脐带脱垂、先兆子宫破裂、胎位异常等情况，均需尽快结束分娩，采取剖宫产的方式，以确保母婴平安。

剖宫产存在哪些隐患

剖宫产是解决难产和母婴并发症的一种手段，正确使用可及时挽救母婴生命，保证母婴安全，但终究不是一种理想和完美的分娩方式。其存在的问题主要包括：手术对孕妇的损伤较大；术后的恢复远比顺产慢；手术后短期并发症可能有伤口感染、愈合不良、瘢痕形成；术后远期并发症可能有盆腔粘连、腹壁子宫内膜异位症等，可引起腹痛；术后再次妊娠分娩或人工流产会有子宫破裂的风险。

根据具体情况决定顺产还是剖宫产

剖宫产与顺产没有绝对的利弊，只要选择正确、使用得当，无论是剖宫产还是顺产，都是有利于孕妇和宝宝的。正确的剖宫产应在具备医学指征的情况下进行。在选择分娩方式前，产科医生会对产妇做详细的全身检查和产妇、胎儿检查，评估产妇骨盆、胎儿大小、胎儿状况、胎位是否正常等。如果一切正常，孕妇在分娩时就可以采取顺产的方式；如果有问题，则建议采取剖宫产。

面对复杂的孕期和分娩过程，有时候准妈妈和家人难免有点不知所措。在这种情况下，孕妇和家人切忌盲目坚持己见，非要选择剖或者自己生，干扰分娩过程。此时，请信赖产科医生，听从医生的建议。