中国研究型医院学会互联网医院分会成立

7月20日，中国研究型医院学会互联网医院分会在海南省海口市正式成立，这是全国成立的首家互联网医院分会二级学术组织。

中国研究型医院学会互联网医院分会，由原陆军总医院文俭院长牵头负责，与北京协和医学院继续教育学院王海涛院长、中日友好医院国家卫生健康委远程医疗管理与培训中心卢清君主任共同发起成立，汇聚了国内著名院士、大型三甲医院院长，互联网医院、远程医疗、医药电子商务企业负责人，以及医疗管理、临床医学、信息技术、医院法务、医疗保险等领域的专家学者。第一届理事会聘请王辰、张钹院士为名誉会长，傅征、饶克勤、周军、张抒扬、陈翔等5人为顾问，选举会长1名、副会长15名、常务理事72名、理事100余名，具有广泛的代表性和影响力。分会同时履行中国研究型医院学会互联网医疗工作部职能，学会各专业委员会一名常委兼任分会常务理事，协调开展相关标准制定、技术推广、培训考核等工作。

中国研究型医院学会名誉会长秦银河中将指出，互联网医院分会要遵循和把握好“高、新、全”三个要义。“高”，就是高标准发展、高质量建设、高层次推动；“新”，就是充分体现创新性，健全完善互联网医疗政策、理念、标准、模式和运行机制；“全”，就是覆盖全行业，体现全方位，实现全维度，针对互联网医院行业热点、难点和痛点寻求突破性发展。

文俭会长指出， 互联网医院分会成立后，近期将重点筹划开展四项工作：一是通过深入调研，摸清互联网医院及相关行业底数，找准痛点，理清思路，提供咨询建议，及时向国家有关部门提出政策建议，适时发布中国互联网医院行业白皮书。二是深化学术交流，每年举办一场全国性、高水准的互联网医院学术大会，以及若干场次的专题论坛和研讨交流活动，培育打造在全国具有高知名度和影响力的学术品牌。三是完善制度规范，组织相关医院领导、临床专家、医疗电商企业负责人细化完善互联网医院建设制度措施，集中打造一批高质量互联网医院与重点专科，探索基于互联网的诊疗方案和临床路径，提高患者信赖感与依存度，确保医疗质量和医疗安全。四是严格行业自律，拟制《中国互联网医院行业自律公约》，宣扬恪守医德、热忱服务、精益求精的先进典型，倡导培育新风正气，树立和维护良好形象。

成立大会后，分会副会长、北京协和医学院继续教育学院王海涛会长主持举办了“互联网医院创新发展论坛”。论坛着眼新时代带来的新变化、新需求、新动力，共同研究探讨运用创新的思路和举措，推动互联网医院高质量发展。中日友好医院国家卫健委远程医疗管理与培训中心卢清君主任介绍了5G时代互联网医院创新趋势，清华大学人工智能研究院网络行为研究所杨斌副所长作了互联网医疗创新应用思考的演讲，解放军总医院输血科汪德清主任以“AI技术在输血治疗中的应用”为题作了报告，京东集团、九洲医药也从不同角度阐释了对医药电商与互联网医院发展的思考。与会领导和嘉宾还就“互联网医院发展的机遇与挑战”，展开了精彩的圆桌对话。

来自全国各省区市的100余位互联网医院相关从业人员参加了此次互联网医院分会成立及论坛活动。