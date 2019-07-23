“人民优选·最受员工欢迎品牌”公益活动即将启幕

7月26日，首届“人民优选·最受员工欢迎品牌”公益活动暨2019上海企业福利采购供需见面会将在上海世贸商城举行。活动也将作为国务院国资委研究中心“中央企业福利采购及服务保障体系”研究课题的组成部分，通过建立一个集展示、交流、交易为一体的平台，实现“人民优选”候选品牌与企业福利的供需对接，推动企业员工服务“不忘初心，阳光采购，优品优选，员工满意”。

本次活动由人民网上海频道、人民健康和中智关爱通共同举办，依托互联网＋服务平台帮助企业在细碎的福利采购过程中降本增效，切实做到“反腐败不反福利”，服务广大职工群众日益增长的美好生活需要，也为企业福利阳光采购体系的建立起到先行先试的示范作用。

据人民网上海分公司总经理金煜纯介绍，人民网通过打造最受员工欢迎品牌，也将对绿色环保产品、原产地产品、专精特新产品和精准扶贫产品给予扶持和推荐，帮助这些产品直达企业采购的购物车，为进一步打造区域优质品牌名片、促进产业品牌建设、带动地方经济增长、实现精准扶贫目标，贡献出坚实的力量。人民健康总经理万世成表示，利用“人民优选”的多维度筛选机制，严选好产品、好价格、好信用的供应商，简化由于地域和信息不对称问题带来的供需障碍，为广大人民群众呈现更多、更好、更优质的产品和服务。

中智关爱通总经理潘军表示，这次“人民优选”选择通过“给到”平台来采集员工兑换“人民优选”候选品牌产品的真实数据来作为榜单依据之一，也正是看中了这种 “互联网+员工服务”平台的福利发放机制：企业管控福利预算，把商品的选择权交给员工，从而让员工对福利的感知度更高、获得感更强。我们希望通过这一形式的活动，把员工、企业、社会有机地链接起来，使得员工在感受企业关爱同时，也更有动力回馈社会，共同推动供给侧改革，促进产业价值的螺旋上升。

届时，现场将展示提名通过的“人民优选”候选品牌的产品，由近百位工会主席担任评委选出符合自身企业员工喜欢的品牌进入企业的年节福利套餐。此外，还将抓取汇总全年的员工兑换数据，提交给人民网，为年度“最受员工欢迎品牌”榜单提供依据。