近日，拜耳、百时美施贵宝和小野制药有限公司宣布，三家公司已经签署一项临床合作协议，以评估拜耳的多激酶抑制剂拜万戈（瑞戈非尼）联合百时美施贵宝/小野的抗PD-1免疫检查点抑制剂欧狄沃（纳武利尤单抗）在微卫星稳定的转移性结直肠癌患者（MSS mCRC，mCRC中最常见的类型）中的应用。

瑞戈非尼作为单一疗法在关键性III期CORRECT研究中与安慰剂相比，显示了总体生存获益，并且在本研究的回顾性分析中显示，虽然观察到的缓解有限，但其活性与微卫星状态无关。尽管在治疗结直肠癌方面取得了进展，包括在某些结直肠癌亚组治疗中有效的免疫肿瘤学（I-O）的发展，仍有95%的mCRC患者存在MSS肿瘤，对于这些患者而言，I-O单药治疗的效果十分有限。因此，对包括联合治疗在内的其他治疗方案的需求仍然很高。瑞戈非尼和纳武利尤单抗联合应用的早期数据令人振奋。一项来自日本的名为REGONIVO（NCT03406871, EPOC1603）的Ib期研究者发起的临床试验中，瑞戈非尼和纳武利尤单抗的联合应用已显示出良好的初步疗效。该研究的详细数据在2019年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会上公布。

拜耳处方药事业部高级副总裁，肿瘤开发负责人Scott Z. Fields博士介绍，“在REGONIVO中看到的数据有助于进一步探索瑞戈非尼和纳武利尤单抗在结直肠癌患者中的联合应用。瑞戈非尼已经证明了其作为三线单药治疗的疗效和安全性，我们很高兴能够开展评估评估联合治疗的临床合作，希望为患者提供额外的治疗益处。”

“继续投资创新的方法，以最大限度地发挥产品线的潜力并探索新的治疗组合，来帮助更多经I-O治疗后未获得缓解的癌症患者。”百时美施贵宝肿瘤开发负责人Fouad Namouni博士说。

小野制药临床开发执行董事Kiyoaki Idemitsu表示，“公司一直都在积极参与纳武利尤单抗的开发，包括与其他药物的联合治疗。与拜耳和百时美施贵宝展开临床合作，研究这种联合治疗作为结直肠癌和其他类型癌症患者的一种新治疗方案。”

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