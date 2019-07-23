新研究借助人工智能探寻食管癌致癌基因

英国一个研究团队日前在英国《自然·通讯》杂志上报告，他们借助人工智能技术能更好地分析食管癌的致癌基因，基于这些新发现未来有望提高这类癌症的诊治效率。

食管癌是常见的消化道肿瘤，这一类癌症初期往往不会呈现任何症状，且致癌基因非常多，导致相应的治疗更加棘手。

来自英国弗朗西斯·克里克研究所和伦敦大学国王学院的研究人员开发了一种新的机器学习算法，它能更准确地辨识食管癌致癌基因并对其进行分类。

研究团队利用这项人工智能技术来分析261名食管癌患者的基因，从中新发现了952种相关基因。基于这些基因的不同特征，研究人员将病患分成6类，未来可针对不同类型的食管癌采用不同的治疗方案。比起单一疗法，个性化治疗方案可能会取得更好的疗效。

报告主要作者、弗朗西斯·克里克研究所学者弗兰西斯卡·奇卡雷利说，团队希望将这个方法用于进一步分析食管癌早期阶段的特征，找到驱动这一疾病发生的基因根源，以便未来能实现早期诊断，并开展个性化治疗。