医生：近视无法彻底治愈 养成良好用眼习惯很关键

暑假期间，各大医院眼科就诊大厅人满为患，近九成是家长带孩子检查视力，看着越来越多的“小眼镜”，医生提醒家长近视可以缓解但无法彻底治愈，从小做起养成良好用眼习惯很关键。

暑假眼科就诊患儿大幅增加

22日一早，虽然下着大雨，但不到9点，西安市第一医院眼科医院大厅里已经挤满了家长和孩子。有家长告诉记者，平时学习紧张不好请假，只能趁着暑假带孩子来医院检查。小肖开学就上初一了，当天妈妈陈女士带着女儿过来检查眼睛。“孩子今年12岁，小小年纪已经近视700多度了。以前，我们只关心孩子的成绩，忽略了对眼睛的保护。”

西安市第一医院眼科视光学部主任张学辉表示，每年寒暑假都是孩子们集中配镜的时候，最近他们门诊每天挂号人数都在1400多人，绝大多数都是小学生，他们也通过增加开放诊室、增加门诊医生等方式，缩短大家的看病等待时间。

张学辉表示，随着电子产品的丰富，孩子们加大了近距离用眼的时间，这种不良用眼习惯引起眼睛疲劳，促进或者加重了近视的发生。张学辉表示，一些机构宣称可以通过各种方法彻底治愈近视，这也让部分家长产生了误区，导致给孩子看眼睛选择了一些不正规的机构，反而耽误了孩子的治疗，一旦近视，目前还没有什么方法可逆转彻底治愈。

学习时至少40分钟要闭目休息一次

据悉，现在的孩子发生近视跟课业负担加重、电子产品使用以及不良的用眼习惯有很大关系。那么家长们需要从哪些细节上注意保护孩子们的双眼呢？

西安市第一医院激光近视治疗中心主任韦伟提醒，青少年儿童从小养成良好的用眼习惯是预防近视的关键。家长一定要纠正孩子错误的写作姿势，不趴着、不歪着脑袋写字，最好用防近视笔纠正错误姿势。阅读书籍时，保证背部伸直，头部与书本至少保持33厘米的距离。调整学习时间，至少40分钟要闭目休息一次。不在强光和阳光下写字、不在晃动的车厢内看书或写作、不在晚上关着灯的情况下玩手机。保证用眼卫生，不用未洗的手揉眼睛。做眼保健操，按摩眼部，舒缓紧张的眼部肌肉。

保证每天半小时的户外活动时间，户外运动有助于远近视物距离的切换，有助于眼球的放松。进食有益于眼部的食物，例如：蓝莓、胡萝卜和鱼肉等。蓝莓中含较多花青素，花青素有抗氧化的作用，保护视网膜免受紫外光和蓝光的伤害、可有效预防白内障。胡萝卜中的胡萝卜素可以在体内转化成维生素A，具有预防夜盲症的作用。鱼肉中含有的DHA可以保护视网膜的健康。

不要让孩子夜间关灯后长时间玩手机

此外，暑假期间，孩子们难免会看手机或者其他电子设备，韦伟提醒广大家长和青少年，如果夜间关灯后仍长时间玩手机，可致睫状肌收缩，瞳孔放大，眼压升高，诱发青光眼，甚至导致永久性失明。

手机对眼睛造成伤害的“祸首”是手机LED屏，LED是指发光二极管，它是一种冷光源，节能、使用寿命长，LED技术广泛运用于手机屏、电视屏、广告牌、汽车车灯等。但LED的蓝光会对眼睛造成两方面的伤害，其一是造成眼表伤害，诱发干眼症，眼睛出现干涩、不舒服、睁不开等症状。其二造成眼底损伤，诱发黄斑变性，中央视觉剥离等。此外，长时间盯着手机蓝屏，还容易引起人体的生物钟紊乱，影响睡眠。

如何才能减少手机对眼睛的伤害呢？韦伟给出了一些建议，尽量不要在黑暗环境下使用手机，必须使用时应调节好手机亮度。看手机不要超过45分钟，最好让眼睛休息10分钟。距离手机或电脑屏幕要保持40厘米左右距离。使用电脑或手机特别频繁的人可佩戴防蓝光眼镜。