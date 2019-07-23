“吸猫族”暑期谨防猫抓病

复旦大学附属上海市公共卫生临床中心感染科主任 黄琴

随着生活水平提高，饲养宠物逐渐成为时尚的代名词。这个超级喜欢猫咪的群体出现了一个新网络用语——“吸猫族”。然而，不少人却因为过度“吸猫”，付出了健康的代价。

暑假来临，学生族是感染猫抓病的高危人群。研究表明，40%的猫身上都会携带一种名为“汉塞巴尔通体”的病原体，通常通过跳蚤在猫中传播，具有广泛的致病性。当人被这样的猫抓伤、咬伤后，这种病原体就会感染人体，从而患上巴尔通氏体病，俗称猫抓病。

猫抓病通常表现为抓伤处皮肤出现丘疹、水疱或脓疱，局部有淋巴结肿大，主要见于头颈部及四肢，为伤口引流区域淋巴结肿大，可累及单个或多个淋巴结，部分病例伴有全身不适、乏力、低热等症状。

猫抓病目前没有特效药，也没有相关疫苗，该病多为良性自限性疾病，绝大多数预后良好，只有某些免疫功能低下者才可能发生心、脑等严重并发症，极个别的会死亡。由于大多数是轻症，能自愈，重症及时确诊后，通过对症治疗，也会很快治愈。治疗主要以预防继发感染，对症处理减少并发症为主。治疗首先以药物治疗为主，若疗效欠佳，后期可对肿大淋巴结行手术切除。

若被猫咬抓伤后，应及时对伤口进行消毒处理，并请专业医生评估，必要时及时注射狂犬病疫苗（猫也可能携带狂犬病病毒）。此外，日常要注意饲养宠物的卫生，要做到预防消毒，消灭其身上跳蚤和扁蚤等传播巴尔通体的媒介；鉴于猫抓病可对免疫功能低下者造成严重后果，所以慢性病、免疫功能低下者及有幼儿的家庭最好不要养宠物；不要和宠物过分亲密接触，尽量不要刺激猫狗等动物以免被咬伤或抓伤，尤其在春季动物发情期和夏天气温高又闷热时，宠物更容易抓狂；不要与陌生或不熟悉的猫狗接触，尤其是儿童不要随意与猫狗耍逗。被猫咬抓伤后如果出现淋巴结肿大、畏寒发热等症状时，一定要将被猫咬抓伤的病史告诉医生，以利于正确诊断，及时治疗。