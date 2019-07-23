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交感神经活跃，乳癌易复发

2019年07月23日09:16 来源：人民网-生命时报

众所周知，焦虑抑郁、情绪不稳会增加肿瘤恶化几率，影响癌症患者康复进程。近日，日本一项最新研究从细胞层面解释了压力导致肿瘤转移、扩散、复发的原因。

交感神经是人体植物性神经的一部分，不安、恐惧、愤怒等压力情绪会激发交感神经系统，使之过度活跃。日本冈山大学细胞生理学教授神谷厚范和日本国立癌症研究中心的联合团队以29名接受过乳腺癌切除术的患者为对象进行研究。研究人员对参试患者的肿瘤组织进行分析，发现该组织内部的交感神经密度较高者，病情复发概率明显增大。随后，研究人员对人类乳腺癌组织内部的交感神经进行刺激。60天后，接受过交感神经刺激的肿瘤面积比对照肿瘤模型扩大了近两倍，并出现癌细胞转移现象。经过对交感神经兴奋进行抑制后，肿瘤发展的控制效果明显。研究结论发表在英国《自然·神经科学》杂志上。

研究人员表示，未来或可通过基因操作技术抑制交感神经活跃度，从而有效控制肿瘤生长，防止复发，该研究为广大乳腺癌患者带来了新希望。▲ （林乐乐）

(责编：李轶群、杨迪)


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